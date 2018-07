Bán tải và SUV - Thủ phạm gây nhiều ca tử vong cho người đi bộ

Theo điều tra của các trang báo Detroit Free Press và The USA Today Network, xe SUV có khả năng gây tử vong cho người đi bộ nhiều gấp 2-3 lần so với các loại xe khác. Các quan chức chính phủ Mỹ đã biết về điều này từ cách đây nhiều năm, nhưng "chưa làm được gì nhiều để giảm số lượng người chết hoặc công bố mối hiểm họa này."

Số lượng người đi bộ tử vong ở Mỹ đã tăng lên 46% kể từ năm 2009, báo cáo cho biết SUV phải chịu một phần trách nhiệm lớn cho việc này. Năm 2016, đã có gần 6.000 người đi bộ tử vong tại Mỹ.

Điều dễ nhận thấy ở đây là những vụ tai nạn gây tử vong kiểu này chủ yếu xảy ra ở các thành phố lớn. Trong số các thành phố với lượng dân cư trên 200.000 người, Detroit là thành phố có tỷ lệ người đi bộ tử vong cao nhất, 34,5 trên mỗi 100.000 người. Các thành phố lớn khác cũng xếp hạng khá cao trong danh sách như: Newark, Miami, Tampa, St. Louis và Phoenix.

Những vụ SUV gây tử vong cho người đi bộ chủ yếu xảy ra ở các thành phố lớn.

SUV cũng không phải lý do duy nhất gây ra cái chết cho nhiều người đi bộ, đi ẩu hoăc uống các chất có cồn cũng gây ra điều đó. Một lý do khác khá hợp lý cũng đã được nêu ra. 2009 là năm bắt đầu bùng nổ smartphone, kéo theo nhiều người tham gia giao thông bị phân tâm khi sử dụng điện thoại lúc đang điều khiển phương tiện và dẫn tới tai nạn.

Năm 2015, Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) cho biết mối quan hệ giữa SUV và các vụ tai nạn cho người đi bộ: "Khoảng 1/3 số người đi bộ gặp tai nạn có liên quan đến SUV hoặc xe bán tải, tương ứng với tỷ lệ xe SUV và bán tải ở Mỹ. Tuy nhiên, các xe SUV và bán tải gây nên 40% các vụ tử vong của người đi bộ, điều đó có nghĩa rằng các vụ tai nạn khi va chạm với các loại xe gầm cao này sẽ thảm khốc hơn nhiều so với các loại xe khác."

Báo cáo phân tích 12 nghiên cứu khác nhau chỉ ra rằng người đi bộ có nguy cơ tử vong cao hơn 2-3 lần nếu va chạm với xe bán tải hoặc SUV so với các xe khác. Điều này đã thúc đẩy cơ quan an toàn giao thông đề xuất hệ thống xếp hạng mới giúp đánh giá điểm số an toàn cho người đi bộ.

Việc xếp hạng này dự kiến sẽ có hiệu lực cho các mẫu xe năm 2019 nhưng sau đó đã bị hoãn lại. NHTSA đã từ chối trả lời về việc này nhưng đã có báo cáo rằng một số nhà sản xuất hoàn toàn phản đối việc xếp hạng mới đó.

Các nhà sản xuất đang tích hợp nhiều tính năng giúp tránh va chạm với người đi bộ.

Nhằm tránh khỏi các tai nạn cho người đi bộ, các nhà sản xuất đang tích cực đưa ra nhiều tính năng an toàn giúp ngăn ngừa hoặc giảm bớt tai nạn cho người đi bộ như: cảnh báo va chạm phía trước, phát hiện người đi bộ qua đường và phanh khẩn cấp tự động.

Viết Hoàng

Theo Carscoops