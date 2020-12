Cận cảnh xe máy điện VinFast mang dấu ấn của nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP

Đúng mùa mua sắm cuối năm, VinFast kết hợp với M-TP Entertainment ra mắt hai dòng xe máy điện phiên bản đặc biệt Impes Milky Sky và Ludo Mint To Be. Sản phẩm gây ấn tượng mạnh với màu sắc không thể trộn lẫn trong thiết thế đậm chất Ý, mang thông điệp mà VinFast gửi gắm tới các bạn trẻ: không chỉ sống hết mình mỗi ngày mà hãy sống trách nhiệm vì một tương lai xanh

Trong khi đó, với thiết kế nhẹ nhàng hơn, Ludo Mint To Be hứa hẹn được lòng phái nữ. Mint To Be khoác lên mình màu Xanh bạc hà hàm ý gợi nhớ về sự mát lành của kỷ niệm.