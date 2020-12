Chỉ từ 6,3 triệu sở hữu xe máy điện VinFast độc lạ với chữ ký của Sơn Tùng M-TP

Sành điệu và “của hiếm”

Chỉ mới ra mắt từ ngày 14/12, phiên bản đặc biệt của xe máy điện VinFast đã thu hút mọi khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trong không khí rộng ràng cuối năm, bộ đôi gây ấn tượng với màu sơn hoàn toàn mới và tên gọi đầy trẻ trung và cá tính: Milky Sky - Kem trà sữa và Mint To Be - Xanh bạc hà, như được “thiết kế” riêng cho hàng triệu fan của nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP. Cùng với chữ ký của nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP in trên thân xe và thương hiệu “M-TP Entertainment” được thêu tỉ mỉ trên yên da, bộ đôi VinFast “nổi bần bật” khi di chuyển trên đường và trở thành người bạn “chất ngất” để giới trẻ vi vu hay “check in sống ảo” cùng bạn bè.

Được chắp bút bởi những bàn tay tài hoa của hai studio hàng đầu nước Ý là Ital Design và Torino Design, Impes Milky Sky và Ludo Mint To Be đạt độ hoàn hảo về khí động học và vận hành - thuận tiện cho việc di chuyển, nhất là tại thành phố lớn với nhiều ngõ ngách phức tạp. Impes được các bạn nam sinh chuộng bởi thiết kế vừa hiện đại, mạnh mẽ cá tính, Ludo nhẹ nhàng, nữ tính, nhỏ gọn phù hợp với các nữ sinh.

Thông minh vượt trội

Bên cạnh sở hữu bề ngoài bắt mắt giúp chủ xe nổi bật trên đường, các cấu phần của Impes Milky Sky và Ludo Mint To Be đều được trang bị tối tân từ động cơ, khung gầm, pin đến các tính năng thông minh.

Cụ thể, hai dòng xe phiên bản đặc biệt sử dụng động cơ Bosch cao cấp từ Đức, có công suất từ 500 - 1.200W, pin lithium-ion từ LG Chem (Hàn Quốc) vận hành bền bỉ từ 68-70km/lần sạc. Hệ thống khung xe đều đã trải qua 100 giờ thử nghiệm liên tục, 3 lần chạy bền với tổng quãng đường 90.000 km. Độ cứng chắc của khung xe cũng đã được kiểm định với hơn 1.000 km chạy đường gồ ghề. Đạt chuẩn chống nước IP57 và IP67, VinFast Impes và VinFast Ludo có thể vận hành an toàn trong điều kiện thời tiết mưa ngập, mang lại độ an tâm tuyệt đối khi di chuyển trên mọi cung đường, mọi điều kiện thời tiết…

VinFast cũng rất biết “chiều” các khách hàng trẻ, vốn thích các tính năng công nghệ. Bộ đôi Impes và Ludo được trang bị esim kết nối smartphone, định vị thông minh, cung cấp cho người dùng các tính năng hữu ích như chống trộm, giám sát hành trình, cảnh báo vượt quá tốc độ và thông báo các thông tin liên quan đến lịch sử vận hành.

Mua sắm đa kênh kèm ưu đãi không thể hấp dẫn hơn

Kiểu dáng “trendy”, phiên bản sản xuất giới hạn, khả năng vận hành bền bỉ, tin cậy, rất bất ngờ bộ đôi Impes Milky Sky và Ludo Mint To Be có giá thậm chí còn tốt hơn cả các loại xe dùng ắc quy trôi nổi trên thị trường. Nếu đặt hàng trước, khách hàng có thể nhận xe tại showroom với ưu đãi đặc biệt - chỉ từ 6,3 triệu đồng với Ludo Mint To Be và từ 8,3 triệu đồng với Impes Milky Sky - mức giá tốt chưa từng có. Ngoài ra, khách hàng có thể mua sắm đa kênh, trực tiếp tại showroom, đăng kí mua qua trang chủ VinFast, hoặc đặt mua trực tuyến trên các trang thương mại điện tử như Shopee,

Hai mẫu xe không chỉ có giá niêm yết không đổi từ 12,9 đến 14,9 triệu đồng (chưa bao gồm pin, sạc) mà còn có chế độ hậu mãi số 1 thị trường. VinFast bảo hành chính hãng 3 năm cho xe và pin, đồng thời được cung cấp dịch vụ cứu hộ pin 24/7, mang lại yên tâm cho khách hàng sử dụng trong một thời gian dài.

Với khát vọng tạo ra những sản phẩm bảo vệ người dùng, thân thiện với môi trường, Impes Milky Sky và Ludo Mint To Be đang cùng VinFast lan tỏa tinh thần “sống xanh, sống chất”, sống hết mình vì môi trường tới thế hệ Gen Z.

Xem thông tin chi tiết xe máy điện phiên bản giới hạn VinFast Impes Milky Sky - VinFast Ludo Mint To Be và đặt mua sản phẩm tại: https://xemaydien.vinfast.vn/mtpe/

