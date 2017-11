Chuẩn 4 sao và những chiếc xe Toyota bị kêu thiếu an toàn ở VN

"Không hiểu ông ta đang nói về Toyota toàn cầu hay Toyota Việt Nam bởi tiêu chuẩn châu Âu rất cao. Tiêu chuẩn NCAP dành cho các mẫu xe TMV được đo ở đâu khi phần lớn các xe lắp ráp ở Việt Nam", anh Bình băn khoăn khi nhớ lại.

Vị khách tham quan và cũng là một người dùng xe Toyota nhiều năm này đặt nghi vấn các tiêu chuẩn NCAP 4 sao dành cho các mẫu xe TMV nếu được thực hiện, thì đó chắc chắn phải là một sự kiện được quảng bá dữ dội nhưng không ai chứng kiến.

Bình luận về phát ngôn tiêu chuẩn 4 sao NCAP các mẫu xe Toyota Việt Nam từ Tổng giám đốc Toru Kinoshita, anh Đặng Như Quỳnh, một người kinh doanh ôtô lâu năm ở Hà Nội cho biết, anh cảm thấy đây là một điều "dường như không có thật".

Tổng giám đốc Toyota Việt Nam, ông Toru Kinoshita cho biết các mẫu xe của TMV dẫn đầu về an toàn.

"Do Toyota còn phải cạnh tranh với các hãng xe khác về giá nên cũng ảnh hưởng tới chất lượng. Thường những hãng xe mải mê chạy đua về giá thì chỉ ở tiêu chuẩn 3 sao NCAP. Việc công bố tiêu chuẩn 4 sao có thể Toyota lấy kết quả từ Thái Lan hay Malaysia chứ thực tế xe ở Việt Nam không được thử nghiệm", anh Quỳnh chia sẻ.

Cũng theo vị doanh nhân kinh doanh ôtô này, t hực tế khi lái các dòng xe của Toyota, một cảm nhận nhiều người đều thấy đó là xe rất ồn và vỏ xe khá mỏng.

Trong khi đó, trao đổi với Tiền Phong về phát ngôn các tính năng đạt tiêu chuẩn an toàn 4 sao NCAP của Toyota Việt Nam, ông Nguyễn Tô An - Trưởng phòng chất lượng xe cơ giới, Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết ở Việt Nam hiện nay chưa có trung tâm đánh giá nào thử nghiệm về va chạm, phá hủy hay hoạt động của túi khí ôtô.

Chiếc Toyota Fortuner 2017 đâm thủng bức tường của một công ty ở Thủ Đức, TP.HCM nhưng túi khí vẫn không bung. Ảnh: Nhất Hoàng.

"Khi có các mẫu xe quyết định sản xuất ở Việt Nam, các chi tiết thiết kế phải đạt tiêu chuẩn của Việt Nam. Tuy nhiên, để đạt 4 sao NCAP, bản thân Toyota phải thử nghiệm ở các trung tâm thử nghiệm riêng của họ hoặc các trung tâm thử nghiệm ở nước ngoài. Hãng phải có trong tay các kết quả đó họ mới công bố được", ông Nguyễn Tô An chia sẻ.

Với Toyota Việt Nam, khi được hỏi tiêu chuẩn 4 sao trên các mẫu xe của TMV được thực hiện ở đâu và các tiêu chuẩn này đánh giá các tác động, va chạm trên các dòng xe Toyota ra sao, Toyota Việt Nam không đưa ra bình luận.

Chiến dịch 'No Quality, No Life' và những chiếc xe bị phản ánh thiếu an toàn

Sau thông điệp an toàn 4 sao NCAP, đầu tháng 9/2017, Toyota Việt Nam tiếp tục phát đi chiến dịch "No Quality, No Life" (tạm hiểu: Không chất lượng, không tồn tại). Cùng với thông điệp này, liên doanh Nhật Bản chọn nữ ca sĩ Suboi làm gương mặt đại diện cho hãng.

Khi được hỏi về ý nghĩa của khẩu hiệu "No Quality, No Life", Toyota Việt Nam cũng không đưa ra bình luận nào.

Hãng này còn phát đi thông điệp "No Quality, No Life".

Với 2 thông điệp về tính an toàn mạnh mẽ được đưa ra chỉ trong 2 tháng, Toyota Việt Nam thể hiện quyết tâm thay đổi nhận thức của người dùng Việt về hình ảnh của các dòng xe Toyota. Tuy nhiên, so với các đối thủ cùng phân khúc, tính năng an toàn trên các dòng xe Toyota vẫn bị đặt dấu hỏi. Ngoài ra, các vụ tai nạn liên quan các dòng xe Toyota, đặc biệt mẫu SUV Fortuner ở Việt Nam cho thấy nhiều trường hợp túi khí không bung.

Toyota Việt Nam hiện có 3 dòng xe khá ăn khách tại thị trường Việt Nam là Vios, Innova và Fortuner. Đây là những dòng xe có người dùng sử dụng mục đích kinh doanh tương đối nhiều. Mặc dù vậy, các tính năng an toàn khá hạn chế so với đối thủ cùng phân khúc.

Ở phân khúc sedan hạng B, Toyota Vios hiện bị cạnh tranh mạnh bởi dòng Honda City. So về tính năng an toàn, Toyota Vios kém Honda City khi không có hệ thống cân bằng điện tử, chỉ có 2 túi khí so với 6 túi khí ở City. Các tính năng khác như chế độ ga tự động, nút bấm khởi động, chìa khóa thông minh, camera lùi cũng không được trang bị trên Vios. Trong khi Honda City đã có đầy đủ những tính năng này.

Chiếc Toyota Fortuner 2017 gặp tai nạn hư họng nặng phần đầu nhưng túi khí không bung ở Thái Nguyên.

Toyota Fortuner thế hệ mới với việc nhập khẩu từ Indonesia được bổ sung đáng kể tính năng an toàn trong đó có hệ thống túi khí và cân bằng điện tử so với bản cũ. Mặc dù vậy, hình ảnh một số mẫu xe Fortuner gặp tai nạn, đâm trực diện nhưng túi khí vẫn không bung được ghi nhận ở TP.HCM hay Thái Nguyên.

Cuối tháng 3, vụ va chạm giữa một chiếc Toyota Fortuner 2017 với chiếc tải cỡ lớn ở Thái Nguyên cho thấy, chiếc SUV của Toyota bị hư hại nặng phần đầu, gãy vành, nổ lốp nhưng cả 2 túi khí phía trước đều không bung.

Vụ tai nạn mới nhất liên quan đến chiếc Toyota Fortuner 2017 ở Thủ Đức, TP.HCM hồi cuối tháng 10 ghi nhận chiếc xe đâm thủng tường tuy nhiên, các túi khí trên xe vẫn không hoạt động. Trước đó, hàng loạt mẫu xe Toyota Fortuner bản cũ cũng gặp tai nạn nhưng túi khí không bung được bắt gặp ở Hòa Bình, Hà Nội, Hà Giang và nhiều khu vực khác.

Triệu hồi hơn 20.000 chiếc Vios, Yaris vì lỗi cụm bơm khí nhưng không có Innova, Fortuner và Corolla Altis.

Ngày 26/8, Toyota Việt Nam phát đi thông báo chương trình triệu hồi hơn 20.000 xe Toyota Vios và Yaris liên quan đến lỗi túi khí do Takata cung cấp. Những chiếc xe gặp lỗi được xác định cụm bơm khí của túi khí hành khách phía trước được sản xuất không đúng cách nên nguy cơ bị hơi ẩm xâm nhập theo thời gian. Trong một số trường hợp, cụm bơm khí bị nứt vỡ, các mảnh kim loại của bơm khí có thể bắn văng ra xuyên qua túi khí đã được bơm phồng, dẫn đến nguy cơ gây chấn thương cho hành khách.

Đợt triệu hồi liên quan đến lỗi cụm bơm khí của Toyota Việt Nam không có các dòng Innova, Fortuner hay Corolla Altis.