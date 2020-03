Covid-19 “báo tin xấu” về thị trường xe hơi, giá hàng loạt xế hộp “lao dốc“

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, hết 2 tháng đầu năm, lượng xe nhập về Việt Nam đạt hơn 14.450 chiếc, giảm hơn 11.175 chiếc so với cùng kỳ. Trong đó có 10.600 xe con dưới 9 chỗ ngồi, giảm hơn 7.154 chiếc so với cùng kỳ.

Lượng xe Thái Lan nhập về 2 tháng qua chỉ đạt hơn 8.000 chiếc, giảm hơn 8.400 chiếc so với cùng kỳ năm trước; xe nhập từ Indonesia đạt hơn 5.100 chiếc, suy giảm hơn 1.400 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, tổng lượng xe nhập từ 2 nước này về Việt Nam giảm hơn 9.800 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

CRV, Ranger, CX5 cùng “trượt dốc” , Vios và Xpander, Accent tranh “ngôi đầu”

Thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), hầu hết các dòng xe đều suy giảm doanh số mạnh, sedan, mẫu xe chủ lực trên thị trường 2 tháng qua bán ra chỉ được hơn 12.200 chiếc, giảm hơn 1.600 chiếc so với cùng kỳ năm trước.