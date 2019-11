Đại lý Toyota tung nhiều ưu đãi hấp dẫn

Chương trình ưu đãi lên tới 100 triệu đồng bao gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ, 1 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota, phiếu dịch vụ miễn phí (tùy từng mẫu xe), dành cho khách hàng mua xe Vios (tất cả các phiên bản), Corolla Altis (tất cả các phiên bản), Fortuner 2.4 AT 4x2 (FK), Fortuner 2.4 MT 4x2 (FG), Innova E 2.0 MT (IE&IEB) và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% giá trị mua xe trong thời gian từ 6/11/2019 đến 31/12/2019.

Cùng thời điểm đó, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam áp dụng mức lãi suất 0% trong 6 tháng đầu tiên cho khách hàng cá nhân khi mua xe Toyota tại các đại lý ủy quyền trên toàn quốc.

Ngoài chương trình ưu đãi từ hệ thống đại lý, trong thời gian này, Toyota Việt Nam thực hiện chương trình tri ân “Lái xe an toàn, về nhà bình an” dành cho khách hàng sử dụng xe Toyota khi làm dịch vụ bảo dưỡng tiêu chuẩn tại các Đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền Toyota trên toàn quốc. Chương trình ưu đãi 20% khi thay thế phụ tùng hao mòn thường niên bao gồm giảm xóc, đĩa côn, má phanh, guốc phanh, đai cam và cao su gạt mưa thuộc tất cả các mã cho tất cả các dòng xe Toyota. Và khách hàng được tặng nước rửa kính khi làm các dịch vụ chăm sóc động cơ, cụ thể Dịch vụ súc rửa động cơ Toyota hoặc vệ sinh kim phun Toyota.

Trong các mẫu xe lắp ráp trong nước, Vios là mẫu xe chiến lược với sản lượng cao nhất, được các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh dịch vụ vận tải luôn tin tưởng lựa chọn. Tính đến hết tháng 10/2019, có hơn 148.000 chiếc xe Vios được giao tới tay khách hàng Việt. Đồng thời, Vios thường xuyên giữ vị trí số một trong danh sách những mẫu xe bán chạy nhất thị trường. Vios đạt được những thành tựu này là nhờ việc kế thừa các giá trị cốt lõi của Toyota.

Toyta Vios thế hệ mới mang đến diện mạo trung, năng động và đầy cảm xúc về cả nội thất và ngoại thất. Bên cạnh đó, mẫu xe tiện nghi hơn bao giờ hết nhờ những thay đổi trong thiết kế và và được bổ sung những trang bị hiện đại đạt tiêu chuẩn 5 sao ASEAN NCAP.

Còn với Corolla Altis, lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới vào năm 1966 tại Nhật Bản, Corolla Altis đã trở thành “mẫu xe được yêu thích nhất toàn cầu” với tổng doanh số bán lên tới gần 45 triệu xe. Năm 2018, Corolla Altis là mẫu xe bán chạy nhất thế giới với hơn 1 triệu chiếc.

Gần 23 năm phát triển tại thị trường Việt Nam, với 10 lần thay đổi và cải tiến, Corolla Altis nhanh chóng trở thành mẫu xe được ưa chuộng trên thị trường, sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong phân khúc Sedan hạng C với doanh số tích lũy tính đến hết tháng 10/2019 là hơn 74.000 xe. Corolla Altis với thiết kế sang trọng, vận hành êm ái, trang bị hiện đại, nội thất tinh tế, an toàn tối ưu với một loạt trang bị đạt tiêu chuẩn 5 sao ASEAN NCAP, phù hợp với các khách hàng trẻ là quản lý cấp cao hay chủ doanh nghiệp.

Trong khi đó, Fortuner và Innova là hai mẫu xe thuộc Dự án Xe đa dụng toàn cầu (IMV) của Tập đoàn Ô tô Toyota Nhật Bản (TMC), được sản xuất nhằm mục đích tạo ra những mẫu xe đa dụng với chất lượng toàn cầu để giới thiệu tại 140 quốc gia trên thế giới.

Fortuner và Innova lần lượt được giới thiệu vào thị trường Việt Nam năm 2009 và 2006. Ngay từ khi ra mắt, hai mẫu xe này đã nhanh chóng được khách hàng đón nhận và từ đó đến nay luôn giữ vững vị trí đứng đầu trong phân khúc SUV và MPV cỡ trung, đồng thời thường xuyên nằm trong danh sách những mẫu xe bán chạy nhất trên thị trường. Tính đến hết tháng 10/2019, doanh số cộng dồn của Fortuner đạt hơn 91.000 chiếc và Innova đạt hơn 135.000 chiếc.

Nếu như Fortuner với thiết kế thể thao lịch lãm và khả năng vượt địa hình mạnh mẽ của một chiếc SUV được các khách hàng là chủ doanh nghiệp, công ty yêu thích thì Innova với thiết kế hiện đại, cùng không gian nội thất tiện nghi, rộng rãi nhất phân khúc dành cho 7-8 người ngồi là sự lựa chọn hàng đầu cho các gia đình. Cả hai mẫu xe đều được trang bị những tính năng an toàn tiên tiến đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP, mang lại sự an tâm cho hành khách trên suốt hành trình.