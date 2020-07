Đề nghị giảm phí, giảm thủ tục cấp đổi biển số xe sang màu vàng

Quảng cáo

Văn bản số 72/HHVT-VT do ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội VATA ký gửi Bộ Công an, Bộ Tài chính cho biết, Bộ Công an vừa ban hành thông tư số 58 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Một trong những điểm mới được quy định tại thông tư này là đối tượng thực hiện có: “xe hoạt động kinh doanh vận tải đã đăng ký, cấp biển số nền trắng, chữ và số màu đen đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen”.

Kiến nghị có thể giữ nguyên số đăng ký trên biển số mới

“Về việc này, VATA nhận thấy đây là thông tư có tác động to lớn đến các đơn vị kinh doanh vận tải. Tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) vừa qua, VATA thống nhất ủng hộ chủ trương đổi nền biển số xe ô tô kinh doanh vận tải từ màu trắng sang màu vàng để phân biệt với xe ô tô không kinh doanh vận tải, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, VATA đánh giá.

Cùng với đó, VATA cũng nhấn mạnh, Hội nghị đồng thời hội nghị cũng kiến nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh một số nội dung sau: Chỉ đổi số đăng ký và giấy chứng nhận đăng ký trong trường hợp chủ phương tiện có yêu cầu; Giữ nguyên số đăng ký trên biển số mới (có nền màu vàng) nếu chủ phương tiện không có nhu cầu đổi số đăng ký; trong trường hợp này cũng không cần đổi lại giấy chứng nhận đăng ký.

“Lý do là nếu đổi cả số đăng ký và giấy chứng nhận đăng ký xe thì sẽ có tác động rất lớn đến các lĩnh vực như: ngân hàng (đang lưu giữ hồ sơ thế chấp của các xe đang thế chấp để vay vốn); bảo hiểm; chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật – Bảo vệ môi trường xe cơ giới; thu phí giao thông; dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình…”, VATA đưa ra dẫn chứng cho đề nghị trên.

Đối với thủ tục thực hiện, VATA đề nghị, đề nghị quy định quy trình đổi biển số đơn giản hơn so với quy trình chung. Cụ thể, đề nghị thực hiện theo quy trình cung cấp dịch vụ công cấp độ 3 để chủ sở hữu phương tiện khai báo qua mạng; không cần phải cấp biển số tạm; trong thời gian chủ phương tiện khai báo đổi biển số, phương tiện vẫn hoạt động bình thường.

Hết hơn 240 tỷ đồng khi đổi sang biển màu vàng

Về chi phí thực hiện, VATA cho rằng, với những đề xuất như trên nếu được chấp thuận sẽ giảm chi phí cấp giấy chứng nhận đăng ký 30.000đ; chi phí cấp biển số tạm 50.000đ, đây là khoản chi phí đáng kể trong điều kiện hiện nay.

VATA đề nghị giảm phí, giảm thủ tục cấp đổi biển số xe sang màu vàng

Với chi phí để đổi biển số theo quy định của Bộ Tài chính là 150.000 đồng cho một đầu phương tiện. Nếu tính trên toàn quốc hiện có 1,6 triệu xe kinh doanh vận tải thì tổng chi phí cho việc đổi biển số là 240 tỷ đồng. “Trong điều kiện hiện nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải gặp nhiều khó khăn, việc gia tăng chi phí sẽ tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp. Vì vậy đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính giảm 50% tiền chi phí đổi biển số” VATA đề nghị.

Đánh giá cho đề nghị này, VATA cho rằng, việc cắt giảm thủ tục hành chính, hỗ trợ giảm chi phí có ý nghĩa vô cùng lớn lao, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ và các Bộ, ngành đối với cộng đồng doanh nghiệp, là nguồn động lực to lớn thúc đẩy các doanh nghiệp nhanh chóng triển khai đổi biển số cho phương tiện kinh doanh để chính sách đi vào cuộc sống, tạo lập trật tự kỷ cương, văn minh, công bằng cho hoạt động doanh vận tải.

