Đội mưa mua xe tại lễ ra mắt và mở bán xe VinFast tại TP. HCM

Với điều kiện mưa lớn ngày 25/11, mặt đường chạy thử ngập nước, những xe máy điện thông minh Klara vẫn băng băng trên đường, vận hành vô cùng mượt mà, ổn định. Các khách hàng may mắn sở hữu những chiếc Klara đầu tiên tỏ ra tin tưởng dòng xe này chính là giải pháp an toàn đối với những trở ngại giao thông hiện nay ở TPHCM. Đồng thời đây còn là phương tiện đón đầu xu hướng giao thông xanh, an toàn với môi trường