Chủ đề năm nay của CLB với khẩu hiệu Eco Vân Đồn - Nói không với cồn, hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng lái xe văn minh và hưởng ứng các chương trình chung “Không nồng độ cồn sau tay lái” do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát động.

Từ sáng sớm 23/6, đoàn xe Ecosport xuất phát từ Hà Nội hướng về Vân Đồn trong đội hình rất trật tự và kỷ luật.

Anh Đỗ Vượng, chịu trách nhiệm dẫn đoàn và cũng là một admin của CLB cho biết, hành trình hơn 200km Hà Nội Vân Đồn với gần 50 xe gồm các thành viên, gia đình của thành viên CLB, khách mời và đơn vị Long Biên Ford hỗ trợ bảo đảm an toàn trong suốt hành trình là một nhiệm vụ rất khó khăn.

Tuy nhiên, CLB với truyền thống kỷ luật và ý thức tuân thủ luật giao thông rất cao nên dù là nột hành trình dài nhưng cũng không phải là một nhiệm vụ bất khả thi. Anh Chu Minh Thành, chủ tịch CLB cũng cho biết, chương trình năm nay tiếp nối mong muốn xây dựng một chương trình với các hoạt động hướng tới mục tiêu Chia sẻ - Đoàn kết - Vì mục tiêu chung xây dựng một cộng đồng nẵm vững kiến thức về kỹ thuật sẻ dụng và chăm sóc xe, hiểu biết sâu rộng về Luật giao thông, ý thức cao trong tham gia giao thông và nâng cao ứng xử và hanh vi văn minh trong tham gia giao thông.

Với quyết tâm xây dựng một cộng đồng hiểu biết, chia sẻ, kỷ luật và luôn đi theo, hưởng ứng, ủng hộ các chương trình vì an toàn giao thông quốc gia chung của UBATGTQG. Chương trình dàu hai ngày với nhiều phần thi bổ ích và các hoạt động vui chơi có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Với phần thi ECOSKILL,một phần thi Tháo lắp lốp và các động tác kỹ thuật cần thiết cho người sử dụng xe. Mục đích cuộc thi EcoSkill: Chia sẻ tư vấn kỹ thuật và tăng cường hiểu biết trực quan sinh động với các kỹ thuật cần thiết cho người sử dụng xe để ứng xử kịp thời với các sự cố,bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông trên đường.

Phần chơi mang Thông điệp: Kiến thức và kỹ năng thực tế cho người đi xe Ford Ecosport. Với 3 đội chơi và 15 thành viên tham gia rất nhiệt tình và sôi nổi với kết quả rất ấn tượng khi các thành viên đột đạt giải nhất chỉ mất 5 phút để tháo lắp chiếc lốp phụ và thay vào lốp hậu giả định bị xịt hơi.

Công tác chấm điểm do Long Biên Ford xây dựng và thực hiện hết sức chặt chẽ và chi tiết. Anh Hoàng Phạm, Trưởng ban trọng tài đến từ Long Biên Ford cho biết, các thang điểm chi tiết đến từng động tác bảo đảm an toàn và kỹ thuật từ việc bật cảnh báo, ra khỏi xe tìm các vật dụng cần thiết để cảnh báo trước và sau xe đúng khoảng cách an toàn bắt buộc, các kỹ thuật cơ bản trong tháo lắp lốp và thêm phần thi hết sức vui nhộn dành cho chị em đi Ecosport là đổ nước rửa kính. Phần thi Ecoskill đã diễn ra rấ thành công và nhận được sự ủng họp, cổ vũ rất nhiệt tình của các thành viên CLB.

Cũng trong khuôn khổ chương trình Mừng sinh nhật lần 2, CLB Ecosport cũng đứng ra tổ chức phần chơi dành cho các cháu con em thành viên CLB. Giải đua xe tự hành: ECO KID SAFE & FUN - chủ đề ECOSPORT với giáo dục an toàn giao thông cho trẻ.

Với ý thức, mong muốn và quyết tâm góp sức cùng chung tay xây dựng Văn Hoá Giao Thông cộng đồng, thực hiện đưa kiến thức về luật an toàn giao thông tới cộng đồng từ những việc tưởng chừng rất nhỏ, CLB EMC tổ chức cuộc thi ECO KID SAFE & FUN dành cho đối tượng là các cháu Con Hội viên câu lạc bộ.

Phần game Không nồng độ cồn sau tay lái trong đêm gala mang tính giáo dục cao. Người chơi được mặc một bộ trang phục tên gọi Drunksuit. Khi người chơi mặc trang phục này vào sẽ bị ảo giác chuếnh choáng như người say, rất khoa điều khiển mình đi đúng hướng, không va chạm vào các chướng ngại vật xếp trên đường đi bộ.

Qua trò chơi, người chơi nhận thức rõ sự nguy hiểm của việc điều khiển xe tham gia giao thông khi say, từ đó nâng cao ý thức Không nồng độ cồn sau tay lái của các thành viên CLB. Chương trình du lịch mừng sinh nhật câu lạc bộ tuy diễn ra trong hai ngày nhưng những dư âm sẽ vẫn đọng mãi trong lòng của thành viên tham gia.

Với định hướng: EMC Chia sẻ - Đoàn kết - Nói không với cồn sau tay lái, Chương trình truyền tải thông điệp CLB những người yêu Ford EcoSport vui chơi có định hướng, thể hiện quyết tâm chung tay cùng cộng đồng người đi Ford nói riêng và người tham gia giao thông nói chung cùng xây dựng mục tiêu vì một xã hội văn minh trong giao thông.

B.P.H