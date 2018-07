Khoản bồi thường được chi trả cho một số dạng thiệt hại kinh tế liên quan đến bộ phận bơm phồng túi khí. Trước đó, Takata đã tuyên không chính xác rằng các phương tiện được cho là đã an toàn, do vậy người mua đã phải trả một số tiền quá cao cho chiếc xe với túi khí bị lỗi hoặc không đạt tiêu chuẩn và có nguy cơ phải tự chi trả phí phát sinh để giải quyế tvụ triệu hồi.

6 nhà sản xuất ôtô trước đó đã chấp nhận khoản tiền phạt trị giá hơn 1,2 tỷ USD, bao gồm: Honda Motor Co; Toyota Motor Corp; Nissan Motor Co; Mazda Motor Corp; Subaru Corp và BMW AG.



Theo báo cáo đã có ít nhất 23 ca tử vong trên toàn thế giới có liên quan đến sự nứt vỡ của bộ phận bơm phồng túi khí Takata. Điều này này đã châm ngòi cho cuộc triệu hồi an toàn ngành công nghiệp ôtô lớn nhất trong lịch sử, liên quan đến khoảng 100 triệu bộ phận bơm phồng túi khí với 19 nhà sản xuất ôtô lớn.



Hơn 290 ca thương tích trên toàn cầu cũng liên quan đến việc các bộ phận bơm phồng túi khí Takata có thể nổ tung, phóng ra các mảnh loại gây nguy hiểm cho người lái xe. Cho đến nay, đã có 21 ca tử vong xảy ra với xe của Honda và 2 ca với xe của Ford.

Ford chấp nhận khoản phạt 299 triệu USD cho túi khí Takata.

Trong một tuyên bố, Ford cho biết hãng vẫn "tập trung vào làm việc với khách hàng để tiến hành sửa chữa xe cho họ."

Khoản tiền phạt cũng bao gồm các chi phí phát sinh, bao gồm tiền lương bị tổn thất và phí chăm sóc trẻ em mà chủ sở hữu xe Ford có thể gặp phải hoặc đã phát sinh cho việc sửa chữa xe. Cùng với khoản bồi thường, Ford cũng sẽ cung cấp các phương tiện cho thuê hoặc mượn miễn phí cho các chủ phương tiện bị triệu hồi khi họ phải chờ xe được sửa chữa khi các các linh kiện chưa có đủ.



Tổng cộng, có đến gần 30 triệu xe ở Mỹ vẫn chưa được sửa chữa trong cuộc triệu hồi.

Năm ngoái, Takata cũng đã thú nhận gian lận về dây sạc trong một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và đã đồng ý khoản tiền phạt 1 tỷ USD.



Lỗi nghiêm trọng này khiến Takata phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 6 năm 2017. Vào tháng 4, nhà sản xuất linh kiện ôtô Key Safety Systems đã hoàn thành thỏa thuận trị giá 1,6 tỷ USD để mua lại Takata. Công ty được sáp nhập hiện nay có tên gọi Joyson Safety Systems và là công ty con của Tập đoàn Điện tử Ningbo Joyson.

Vào hôm thứ sáu, Heidi King - phó giám đốc điều hành Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ đã kêu gọi các nhà sản xuất ôtô thực hiện kế hoạch triệu hồi túi khí Takata để thay thế tất cả các bộ phận bị lỗi.

Ông King nói: “Các nhà sản xuất phải thực hiện mọi bước có thể để tiếp cận từng chủ sở hữu xe có túi khí gây chết người này và hành động kịp thời để đảm bảo rằng các túi khí nguy hiểm sẽ được thay thế ngay khi có thể.

Nguyễn Minh Đức