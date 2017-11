Giá xe Toyota năm 2018 công bố sớm, người dân chủ động mở “hầu bao”

Giá mới hấp dẫn giảm 3-10%

Theo bảng giá mới, ngoài mẫu Camry (vì đã được thông báo giá bán mới từ tháng 10 năm 2017), tất cả các mẫu xe đang được Toyota Việt Nam lắp ráp như Vios, Innova, Corolla đều được điều chỉnh giảm giá với mức giảm từ 3-10%, tương đương mỗi chiếc xe giảm từ 25-50 triệu đồng.

Toyota Vios có mức giảm 58 triệu đồng cho phiên bản Vios TRD, từ 644 triệu xuống còn 586 triệu đồng. Các phiên bản Toyota Vios G giảm 57 triệu đồng, E CVT và MT có mức giảm lần lượt 53 và 51 triệu đồng, Vios Limo giảm 48 triệu đồng. Như vậy, giá bán của 5 phiên bản Vios, hiện giảm xuống chỉ còn từ 484-586 triệu đồng.

Với mẫu Corolla, bản 2.0V Sport có mức giá mới 936 triệu đồng, giảm 31 triệu đồng so với giá cũ. Corolla 2.0V CVT giá 893 triệu đồng, giảm 27 triệu đồng so với giá cũ. Corolla 1.8 G có giá bán 779 triệu, giảm 26 triệu đồng so với giá cũ. Trong khi đó, 2 bản Corolla 1.8E CVT và MT có mức giảm 24 triệu đồng so với giá cũ, còn 707 và 678 triệu đồng.

Mẫu xe Toyota Innova cũng có mức giảm từ 42-50 triệu đồng. Trong đó, Innova V có giá mới là 995 triệu đồng, giảm 50 triệu so với giá cũ; Innova G giảm 42 triệu, còn 817 triệu đồng...

Theo chuyên gia, việc công bố giá xe năm 2018 nhanh và sớm trước sẽ giúp khách hàng chủ động hơn trong việc chuẩn bị “ngân sách”. Trước đây, nhiều khách hàng cứ chờ đợi, hy vọng sang năm 2018 giá xe sẽ giảm sâu. Nay, khi đã có mức giá cụ thể cho năm mới, nhiều khách hàng đã có thể mua xe ngay từ tháng 11/2017.

Việc công bố giá sớm ngay từ tháng 11/2017 là một trong những bước chuẩn bị của Toyota trước sự thay đổi mạnh mẽ của thị trường và thách thức kinh doanh trong năm 2018 khi thuế CEPT là 0%. TMV đã và đang không ngừng nỗ lực nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh về giá và phản ánh sớm chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới (SCT) được áp dụng từ ngày 1/1/2018 đối với những mẫu xe có dung tích xi lanh từ 2.0 trở xuống. Áp dụng sớm mức giá mới này không phải vì mục tiêu ngắn hạn mà là nghĩ tới dài hạn, để phát triển cũng như góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Xe nội chất lượng ngoại

Anh Hoàng Công Thưởng (ngõ 1 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, HN) một cán bộ làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải cho rằng, trong bối cảnh bất ổn của thị trường, việc điều chỉnh giá của Toyota sẽ hỗ trợ rất tốt cho những khách hàng có nhu cầu thực sự có thể đưa ra được quyết định mua xe ngay dịp cuối năm nay thay vì phải chờ đợi.

Theo anh Thưởng, mặc dù sang năm 2018, thuế nhập khẩu ô tô sản xuất từ ASEAN sẽ giảm về 0%, nhưng nếu tính kỹ, mặt bằng giá xe chịu nhiều tác động tăng giá khiến người dân không có nhiều lựa chọn mua xe rẻ hơn. Thêm nữa, Nghị định 116 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô đã vô hình chung thu hẹp con đường nhập khẩu xe ngoại cả xe đã sử dụng lẫn xe mới. Trong khi đó, xe nội đang có nhiều thuận lợi để giám giá do các chính sách ưu đãi của Bộ Tài chính. “Khi đã không còn hi vọng mua xe ngoại rẻ, người dân sẽ hướng vào xe nội, những hãng xe công bố giá sớm như Toyota đang tạo thuận lợi tốt cho người dân lựa chọn mẫu ngay từ năm nay” – anh khẳng định.

Bên cạnh việc điều chỉnh giá tốt nhất giúp người Việt có cơ hội dùng hàng Việt, Toyota còn không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng để mang lại sự hài lòng cho người tiêu dùng. Nỗ lực hướng đến chất lượng ngày càng hoàn thiện được TMV thể hiện rõ qua Ngày hội Chất lượng Toyota với các hoạt động đa dạng như: Sôi động lái thử 4 dòng xe mới, Cuộc đua hấp dẫn với 8 giải thưởng khủng, Lái xe An toàn cùng chuyên gia, Tìm hiểu chăm sóc toàn diện xe và lốp…

Các đại lý tổ chức sự kiện lái thử trên toàn quốc trong các ngày 18, 19, 25, 26 tháng 11/2017. Ngày hội trải nghiệm “Chạm. Thử. Tin – chất lượng Toyota” tại Hà Nội (18 – 19/11) và TP Hồ Chí Minh (25 – 26/11),. Mẫu xe Innova mới được các đại lý Toyota trưng bày từ ngày 14 – 21/11.

