Gian hàng Mercedes-Benz Việt Nam ở VMS 2018 có gì?

Từ ngày 24-28/10/2018, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) sẽ tham gia Triển lãm Ô tô Việt Nam lần thứ 14 (VMS 2018) tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Với mong muốn hiện thực hóa mong ước sở hữu xe sang của nhiều khách hàng Việt, MBV trưng bày nhiều mẫu xe trong tầm với và đưa ra các chương trình ưu đãi thiết thực, các gói tài chính bao gồm cả hỗ trợ trả góp hàng tháng.

Vị trí thuận tiện, đa dạng hoạt động

MBV sở hữu gian hàng lớn nhất tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2018 với diện tích gần 1,000 mét vuông. Tọa lạc ngay tại trung tâm, có bề rộng và dài lần lượt lên đến 18 và 52 mét, gian hàng giúp khách tham quan dễ dàng tiếp cận và thưởng lãm từ cả 4 cổng của Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Thương hiệu “Ngôi sao 3 cánh” sẽ tiếp tục gắn bó với thiết kế Silver Flow vốn đã là bản sắc tại các kỳ triển lãm. Năm nay, MBV hướng đến một gian hàng tinh giản, tiết mục trình diễn đơn giản, trang bị hệ thống ánh sáng chuyên dụng nhằm tập trung vào trải nghiệm sản phẩm.

Gian hàng Mercedes-Benz ở Vietnam Motor Show 2018 sở hữu diện tích rộng nhất.

Đến với VMS 2018, MBV sẽ trưng bày 21 mẫu xe khác nhau, bao gồm 14 mẫu xe ở khu vực trung tâm và 7 xe ở khu vực Xe đã qua sử dụng chính hãng. Hãng sẽ trưng bày cả các mẫu xe chủ lực như C-Class, GLC, E-Class, S-Class, và cả các mẫu xe cuốn hút như Coupé, Roadster, xe siêu sang Mercedes-Maybach và xe thể thao Mercedes-AMG. Ngoài ra, có hơn 10 xe lái thử ở khu vực ngoài trời để khách hàng quan tâm có thể trải nghiệm chân thực.

Như thường lệ, MBV sẽ thiết kế khu vực đón khách Star Lounge theo tiêu chuẩn 5 sao với sự đồng hành của thương hiệu hàng điện tử LG Electronics và nội thất cao cấp Eleganz, nhằm mang đến không gian thư giãn và tương tác dành cho khách hàng. Bên cạnh đó, không gian trưng bày mẫu xe Mercedes-Maybach kết hợp phòng khách VIP được thiết kế với những tiêu chuẩn cao nhất.

Hãng cũng đa dạng hóa các hoạt động tại gian hàng như Khu vực đón tiếp khách hàng doanh nghiệp, Khu vực tương tác mạng xã hội và Khu trưng bày phụ kiện chính hãng. Đặc biệt, Khu vực trưng bày xe đã qua sử dụng Mercedes-Benz Certified sẽ được tích hợp ở khu trưng bày trong nhà như một mảng kinh doanh chiến lược của MBV. Ngoài ra, MBV cũng sẽ chào đón sự hiện diện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 – H’Hen Niê.

Khách tham quan còn có dịp chiêm ngưỡng những thiết kế trang phục độc đáo trong bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Lâm Gia Khang, với các tông màu trầm chủ đạo, hướng đến sự tinh tế và gần gũi.

Thời điểm vàng để sở hữu C-Class và E-Class

Tại Việt Nam, C-Class vẫn đang là mẫu sedan hạng sang bán chạy nhất và chiếm được nhiều cảm tình của khách hàng. Từ cuối năm 2017 đến nay, MBV đã liên tục bổ sung cho C-Class những trang bị đáng giá để nâng cao trải nghiệm khách hàng như hộp số 9 cấp 9G-TRONIC (cả 3 phiên bản), loa Burmester (C 200), Camera 360 (C 250) và mâm xe đa chấu thể thao 19-inch (C 300). C-Class sở hữu danh mục trang bị hấp dẫn nhất phân khúc với mức giá chỉ từ 1,489 tỷ đồng, làm cầu nối thu hút khách hàng từ khách hàng phổ thông lên sở hữu xe Mercedes-Benz.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 – H’Hen Niê chụp hình cùng Tổng giám đốc MBV Choi Duk Jun.



MBV cũng đã tăng giá trị cho 2 phiên bản E 200 và E 250. Cụ thể, phiên bản E 200 được trang bị mâm xe 17-inch mới với thiết kế 10 chấu 2 màu tương phản, cùng nội thất ốp gỗ tần bì vân nổi màu nâu. Phiên bản E 250 có nội thất ốp gỗ tần bì vân nổi màu đen. Cả 2 phiên bản cùng được nâng cấp màn hình giải trí mới, kích thước12,3 inch, chất lượng hiển thị HD cùng giao diện tiếng Việt nhằm mang đến sự hiện đại và thân thiện trong quá trình thao tác.



Đặc biệt, khách hàng có thể sở hữu ngay xe C 200 với mức trả góp hàng tháng chỉ 15 triệu đồng, hoặc xe E 200 với mức trả góp hàng tháng chỉ 21 triệu đồng thông qua chương trình hỗ trợ tài chính Mercedes-Benz. MBV sẽ hỗ trợ tài chính lãi suất ưu đãi (6% trong năm đầu tiên hoặc 8% trong hai năm đầu tiên) cho khách hàng mua xe C-Class, E-Class trong quý IV/2018, với hạn mức vay lên đến 90% giá trị xe, thời hạn vay có thể kéo dài 84 tháng và miễn phí thanh toán trước hạn.

Hiện thực hóa mong ước sở hữu xe Mercedes-Benz

Cũng tại VMS 2018, MBV giới thiệu các chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng mua xe mới tại triển lãm với tổng giá trị lên đến 30 triệu Đồng, bao gồm các lựa chọn:



- Lựa chọn 1: Một cặp vé khứ hồi hạng thương gia của Vietnam Airlines và hai đêm nghỉ dưỡng đẳng cấp tại khu nghỉ dưỡng InterContinental Phu Quoc Long Beach dành cho 2 người;

- Lựa chọn 2: Trang bị tính năng cảnh báo và hiển thị áp suất lốp chính hãng.



Đối với Xe đã qua sử dụng chính hãng Mercedes-Benz Certified, khách hàng sẽ nhận được 1 Gói quà tặng điện tử công nghệ trị giá 20 triệu đồng.



MBV cũng sẽ hỗ trợ tài chính lãi suất thấp và chương trình trả góp cho nhiều mẫu xe chủ lực nhằm giúp khách hàng nhanh chóng tiếp cận và sở hữu chiếc xe sang mong ước của mình.



S 450 4MATIC Coupé: Tuyệt tác thiết kế



S 450 4MATIC Coupé là hiện thân của ngôn ngữ thiết kế ‘Sensual Purity’ (Sự thuần khiết gợi cảm) với đường dập nổi buông dần về sau, trần xe thấp và hốc bánh xe mở rộng. Điểm nhấn đặc biệt trên S 450 4MATIC Coupé nằm ở 94 viên pha lê Swarovski tích hợp ở cụm đèn trước thông minh LED toàn phần.

Mẫu S-Class Coupe.

Mỗi cụm đèn là một tác phẩm nghệ thuật với 17 viên pha lê góc cạnh, hình thành những tia sáng lấp lánh khi xe di chuyển vào ban ngày và 30 viên pha lê tròn cấu thành đèn báo rẽ. Viên pha lê thứ 95 được đặt chỉnh chu tại trung tâm bảng điều khiển trong xe. Nếu kiểu dáng Coupé mang lại cho S 450 4MATIC Coupé những đường cong quyến rũ thì gói ngoại thất AMG cùng mâm xe thể thao 20 inch đa chấu là điểm nhấn cá tính, mang lại sức hút năng động cho xe.



S 450 4MATIC Coupé sở hữu động cơ V6 tăng áp kép với công suất 367 mã lực. Với mô men xoắn cực đại 500 Nm ngay từ 1.600 vòng/phút cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC, xe có khả năng tăng tốc 0 - 100km/h chỉ trong 5,5 giây. Người lái có thể lựa chọn 5 chế độ vận hành khác nhau thông qua cụm điều khiển DYNAMIC SELECT, bao gồm "Comfort", "ECO", "Sport", "Sport+" và “Individual”



S 450 4MATIC Coupé được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số với sự kết hợp của hai màn hình hiển thị chất lượng cao kích thước 12,3 inch. Người lái có thể lựa chọn 3 chủ đề hiển thị khác nhau, bao gồm ‘Cổ điển’, ‘Thể thao’ và ‘Cấp tiến’. Người lái còn có thể cá nhân hóa các module thông tin hiển thị trên vị trí của bảng đồng hồ tốc độ truyền thống, với các module như dẫn đường, thời gian và thời tiết, tiêu thụ nhiên liệu, kết nối và giải trí, lực G-Force.



Là một thành viên của dòng S-Class, mẫu xe S 450 4MATIC Coupé được thương hiệu “Ngôi sao ba cánh” trang bị đầy đủ những công nghệ tiên tiến của xe đầu bảng này. Hệ thống treo AIRMATIC với chế độ lái “Sport” và “Comfort” cho phép hành khách trên xe tận hưởng sự thể thao của một chiếc coupé đích thực, hay tận hưởng sự êm ái trứ danh của S-Class chỉ trong nháy mắt.

Chiếc coupe thể thao cũng sở hữu những trang bị đỉnh cao của dòng sedan như: hệ thống âm thanh vòm 3D cao cấp Burmester với 25 loa, công suất 1560 watts; chức năng massage giả lập chườm đá nóng; cần gạt mưa thích ứng tích hợp sưởi MAGIC VISION CONTROL; hỗ trợ quan sát ban đêm Night View Assist Plus; và camera 3600. Đặc biệt, S-Class Coupé còn sở hữu cửa sổ trời siêu rộng, mở hơn 2/3 mái che, với diện tích khoảng 1,32 mét vuông. Tuyệt tác Coupé này được phân phối với mức giá 6,169 tỉ đồng (đã bao gồm thuế GTGT).



Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập địa chỉ https://mercedes-benz.com.vn hoặc facebook.com/MercedesBenzVietnam.

P.V