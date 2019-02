Hãng xe Trung Quốc lập kỷ lục với đoàn diễu hành xe tự động lái

Những chiếc xe tự động lái vẫn chưa tạo được niềm đam mê cho người yêu xe. Tuy nhiên, ngành công nghiệp ôtô vẫn đang đi đúng hướng và tạo ra những điều bất ngờ.

Video đoàn diễu hành xe tự động lái của hãng Changan. Nguồn: Youtube Guinness World Records

Cuối năm ngoái, Changan Automobile đã lập Kỷ lục Guinness Thế giới với danh hiệu "Đoàn diễu hành xe tự động lái lớn nhất" tại khu vực chạy thử tại Điếm Giang, Trùng Khánh. Đã có tổng cộng 55 chiếc SUV Changan CS55 tự động lái đi theo hàng và tạo thành một đoàn xe di chuyển với tốc độ 30 km/h trong 9 phút 7 giây để hoàn thành một đoạn đường dài 3,2 km. Mỗi chiếc xe chạy tách nhau với khoảng cách không quá hai lần chiều dài xe - gần hơn so với điều kiện chạy trên đường thông thường.

Vì lý do an toàn, hãng xe vẫn bố trí các tài xế ngồi sau tay lái nhưng họ sẽ không can thiệp gì vào cuộc diễu hành. Thực tế đã có 56 chiếc xe Changan tham gia nhưng có một chiếc bị loại khỏi đoàn vì tài xế đã điều khiển xe trên một đoạn đường.

Đoàn diễu hành xe tự động lái của Changan phải hoàn thành đoạn đường dài 3,2 km.

Yang Guo, kỹ sư xe tự động lái của Changan cho biết: "Các tài xế tham gia cuộc chạy thử hoàn toàn không được phép tiếp xúc với hệ thống tự động lái, vì vậy chúng tôi cũng đã tạo cho họ niềm tin với hệ thống của chúng tôi một khoảng thời gian ngắn trước khi xuất phát."

Để thực hiện kỷ lục này, Changan đã tinh chỉnh lại hệ thống của chiếc CS55, bao gồm cải thiện các cảm biến để phát hiện vạch kẻ đường, giảm phạm vi phát hiện vật thể vì khoảng cách giữa các xe trong đoàn ngắn hơn bình thường.

Rõ ràng, Changan đã thực hiện được một kỷ lục lớn và rất thú vị. Điều đó chứng tỏ sự phát triển của công nghệ và hãng xe Trung Quốc này đã mang tương lai lại gần hơn với chúng ta.

Viết Hoàng

Theo Carscoops