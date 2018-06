Hệ thống Apple CarPlay và Android Auto giúp lái xe ít phân tâm hơn

Theo nghiên cứu từ AAA Foundation for Traffic Safety (Tổ chức AAA vì An Toàn Giao Thông), các hệ thống giải trí thông tin tích hợp sẵn trên ôtô sẽ khiến lái xe phân tâm nhiều hơn so với việc sử dụng Apple CarPlay và Android Auto. Để thực hiện nghiên cứu này, tổ chức AAA đã phải liên kết với các nhà khoa học tại trường Đại học Utah để đánh giá ảnh hưởng của các hệ thống trên những chiếc xe Honda Ridgeline, Ford Mustang, Chevrolet Silverado, Kia Optima và Dodge Ram 1500 được sản suất từ năm 2017 đến 2018.

Sau đó, họ phát hiện ra các hệ thống từ Apple và Google tốn ít thời gian để hoàn thành tác vụ hơn - nhanh hơn 24% (5 giây) khi gọi điện và 31% (15 giây) khi thiết lập lộ trình trên bản đồ.

Thời gian đó khá đáng kể để tránh khỏi những tai nạn bất ngờ. Tổ chức này cho biết "khi các lái xe rời mắt khỏi đường hơn 2 giây, họ sẽ có gấp đôi khả năng gặp tai nạn", và phân tâm khi lái xe đã khiến hơn 390.000 người bị thương và 3.500 người tử vong hàng năm.

"Google và Apple đang chứng tỏ việc giảm nhu cầu sử dụng công nghệ giải trí thông tin tích hợp sẵn trong xe đang rất khả thi", ông David Yang, giám đốc điều hành của Tổ chức AAA vì An Toàn Giao Thông phát biểu.

Ông cho biết thêm: "Trong khi các cải tiến đang rất cần thiết trước khi bất kỳ hệ thống nào khác có thể được coi là an toàn cho việc sử dụng khi lái xe, thì nghiên cứu này cho thấy phần mềm kết nối qua điện thoại có tiềm năng cao giúp người lái bớt phân tâm, và do đó sẽ bớt đi nhu cầu sử dụng."

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một thang đánh giá để đo nhu cầu thị giác (rời mắt khỏi đường khi lái), nhu cầu nhận thức (trí óc) và thời gian lái xe cần mỗi khi sử dụng các hệ thống. Thang đánh giá này chia rõ mức nhu cầu từ thấp đến rất cao.

