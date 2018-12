Hơn 17.000 xe Ford ở Việt Nam phải triệu hồi do lỗi khoá cửa

Theo đó, có tổng cộng 17.132 xe Ford Ranger và Ford Fiesta bị triệu hồi để kiểm tra, thay thế cụm ngàm khóa cửa (chốt khóa cửa).Trong đó, dòng Ford Ranger nằm trong diện triệu hồi với 10.814 xe, được sản xuất trong khoảng thời gian từ 23/5/2011 - 20/5/2015; với dòng Ford Fiesta có 6.318 xe sản xuất trong khoảng thời gian từ 2/11/2010 – 15/11/2013.Theo Ford Việt Nam, trên các xe bị ảnh hưởng có thể gặp phải hiện tượng chốt khóa cửa (không gồm cửa hậu) không vào khớp hoàn toàn (có thể chỉ khóa 1 nấc). Hiện tượng này gia tăng khả năng cửa xe tự mở ra trong khi xe đang vận hành, do cửa không được đóng kín hoàn toàn, có nguy cơ gây tai nạn cho người ngồi trong.Nguyên nhân được xác định do lò xo khóa ngậm cửa xe có thể bị gãy vì vật liệu lò xo ảnh hưởng dễ gây ra ứng suất khi hoạt động dưới nhiệt độ cao; điều kiện địa lý, những khu vực có nhiệt độ môi trường cao và nắng gay gắt; xe đỗ ngoài trời dưới nắng trên 180 ngày.Tình trạng này có thể ảnh hưởng làm gãy lò xo và làm cho chốt khóa cửa không vào vị trí khóa hoàn toàn.“Để đảm bảo quyền lợi và an toàn, khách hàng sử dụng xe Ford nằm trong diện triệu hồi cần mang xe tới các đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam để được kiểm tra , thay thế cụm ngàm khóa cửa bên, theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật…”, Ford Việt Nam khuyến cáo.Thời gian kiểm tra, thay thế dự kiến mất khoảng 3 giờ đồng hồ cho mỗi xe. Chương trình triệu hồi sẽ kéo dài từ 29/11/2018 đến 30/11/2022 đối với cả Ford Ranger và Ford Fiesta.

Lê Hữu Việt