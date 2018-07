Honda công bố giá chính thức cho HR-V 2019 tại thị trường Mỹ

Mẫu crossover cỡ nhỏ đã chính thức được bán ra tại Mỹ ngày hôm nay với giá từ 20.520 USD (khoảng 477 triệu đồng) cho bản LX thấp nhất đi cùng hệ dẫn động cầu trước.

Honda HR-V 2019 cũng có thêm 2 phiên bản mới (Sport và Touring), có kiểu dáng tinh tế và công nghệ mới với gói trang bị an toàn và hỗ trợ người lái Honda Sensing.

Honda HR-V 2019 đã chính thức được bán ra tại Mỹ với giá từ 20.520 USD.

Mẫu xe này sẽ có mặt trước được thiết kế lại với cản trước, đèn pha, và lưới tản nhiệt được làm mới và điểm nhấn ở đèn hậu của xe. Phiên bản Sport sẽ nằm giữa hai phiên bản LX và EX và có thể nhận biết dễ dàng qua các miếng ốp trang trí màu đen, bánh mâm 18 inch chuyên dụng, gương chiếu hậu màu đen, và lưới tản nhiện hình tổ ong. Phiên bản Touring cũng mới xuất hiện trên HR-V 2019, được trang bị đèn LED đa thành phần, thanh mạ chrome tối màu phía trước, đèn sương mù LED, và bánh mâm 17 inch gia công độc quyền.

Thiết kế sườn xe Honda HR-V 2019.

Khoang Cabin cũng có thêm một số chi tiết mới, với hệ thống giải trí Display Audio 7 inch mới tương thích Apple CarPlay và Android Auto, ghế vải mới, giá để cốc được làm lại, cũng như cụm đồng hồ được thiết kế lại với đồng hồ chỉ tốc độ lớn và đồng hồ chỉ vòng tua nhỏ. Từ phiên bản EX trở lên sẽ có thêm màn hình thông tin người lái TFT 4,2 inch, trong khi đó bản Touring sẽ được trang bị thêm hệ thống định vị vệ tinh có đồ họa sắc nét và các cột mốc 3D.

Khoang Cabin của Honda HR-V 2019 cũng có thêm một số chi tiết mới.

Phiên bản HR-V 2019 Sport sẽ có nội thất độc đáo với trần màu đen, ốp trang trí màu đen và các chân ga, phanh thể thao, trong khi các phiên bản EX và EX-L sẽ có ghế kiểu mới với các đường may tương phản. Và cuối cùng, phiên bản Touring sẽ có ghế da với các đường may đôi cùng khả năng điều chỉnh 8 hướng.

Honda HR-V 2019 sẽ có nội thất khác biết theo từng phiên bản.

Động cơ sẽ vẫn sử dụng loại 1.8L 4 xi-lanh với công suất tối đa 141 mã lực như cũ, nhưng sẽ không còn hộp số sàn 6 cấp nữa, mà thay vào đó Honda HR-V 2019 sẽ chỉ được trang bị hộp số vô cấp CVT. Khách hàng cũng có thể chọn 2 hệ dẫn động cầu trước FWD hoặc 4 bánh toàn thời gian AWD.

Honda HR-V 2019 sẽ chỉ được trang bị hộp số vô cấp CVT.

Honda cho biết sự thay đổi sang sử dụng hộp số CVT sẽ giúp HR-V "vận hành yên tĩnh và cho cảm giác lái tự nhiên hơn", thêm vào đó tùy chọn nâng cấp lên hệ dẫn động AWD được cho sẽ nâng cao hiệu suất trong các điều kiện sử dụng lực kéo thấp như khi đi trên tuyết. Mẫu xe này cũng giảm thiểu tốt hơn lượng tiếng ồn vọng vào trong xe và có thêm hệ thống Khử Tiếng Ồn Chủ Động trên các phiên bản từ Sport trở lên.

Mức giá cụ thể của các phiên bản Honda HR-V 2019 tại Mỹ.

Về mặt trang bị an toàn, các phiên bản từ EX lần đầu tiên có sẵn gói Honda Sensing với các tính năng như: Kiểm Soát Hành Trình Chủ Động (ACC), Hệ Thống Phanh Giảm Thiểu Va Chạm (CMBS), Hệ Thống Hỗ Trợ Giữ Làn (LKAS), Hệ Thống Giảm Thiểu Chệch Khỏi Đường (RDM), và Cảnh Báo Chệch Làn Đường (LDW).

Viết Hoàng

Theo Carscoops