Honda CR-V 7 chỗ hút khách ở Việt Nam

Ngày 16/1, Honda Việt Nam chính thức phân phối Honda CR-V thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan thông qua các đại lý Honda Ôtô trên toàn quốc. Được trang bị động cơ tăng áp 1.5L VTEC TURBO và thiết kế 7 chỗ hoàn toàn mới với những giá trị vượt trội trong phân khúc về sự mạnh mẽ, tiện nghi, cao cấp, Honda CR-V thế hệ thứ 5 đã được khách hàng yêu mến và đón nhận nhiệt tình.

Kết thúc tháng 1/2018, CR-V đạt được doanh số ấn tượng với 737 chiếc xe được giao tới khách hàng, gấp 2 lần so với mức hơn 300 xe - doanh số bán hàng trung bình theo tháng của cả năm 2017.

Điều này khẳng định sức hấp dẫn đến từ những giá trị chuẩn mực của Honda CR-V thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới cũng như sự tin tưởng sâu sắc của khách hàng dành cho thương hiệu danh tiếng trên toàn cầu.

Đặc biệt, thành công của CR-V cũng đóng góp vào kết quả bán hàng kỷ lục trong tháng 1 của Honda Việt Nam (1.755 xe) kể từ năm 2006.

Honda CR-V 7 chỗ hút khách với hơn 700 xe bán ra trong tháng đầu tiên.

Honda CR-V thế hệ mới tạo sự khác biệt so với các đối thủ trong phân khúc SUV hạng trung nhờ các yếu tố như c hất lượng đã được công nhận trên toàn cầu. Tạp chí danh tiếng Motor Trend bình chọn là “chiếc xe SUV của năm 2018” và cũng là mẫu xe đầu tiên đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP theo khung tiêu chuẩn đánh giá mới 2017-2020.

Khả năng vận hành mạnh mẽ với “Trái tim” là động cơ tăng áp 1.5L VTEC TURBO với công suất cực đại lên tới 188 mã lực tại 5.600 vòng/phút tương đương với động cơ 2.5L khí nạp thông thường.

Khả năng t iết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc với mức tiêu hao trung bình trong điều kiện đường hỗn hợp chỉ 6,9L/100km. Tiện nghi với 3 hàng ghế linh hoạt và khoang hành lý rộng rãi hàng đầu. Lần đầu tiên trang bị chế độ cảnh báo chống buồn ngủ. Chế độ đóng mở cửa bằng cảm biến và chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến.

Ngoài ra còn có cụm đồng hồ điện tử thời trang và hiện đại, m àn hình giải trí cao cấp kết nối Apple Car Play và Android Auto, đ a dạng phụ kiện chính hãng và là mẫu xe nhập khẩu duy nhất trong phân khúc.

