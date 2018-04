InterContinental Hanoi Westlake đón chào 4 xe Mercedes-Bens E-200

Mercedes-Benz là đối tác chiến lược của các thành viên tập đoàn InterContinental Hotels Group tại Việt Nam. InterContinental Hanoi Westlake là thành viên tiếp theo đặt niềm tin vào “Ngôi sao ba cánh” với mong muốn mang lại những trải nghiệm đẳng cấp cho du khách khi lựa chọn 4 xe E-Class thế hệ mới.

E-Class được đánh giá cao nhờ vào thiết kế nội thất đẹp mắt, chất liệu cao cấp, khả năng vận hành hiệu quả. Đặc biệt, E-Class thế hệ mới đạt đến độ an toàn cực kỳ cao – một lý do thuyết phục để trở thành chiếc xe chuyên chở cao cấp. E-Class vượt xa tiêu chuẩn an toàn 5 sao của Ủy ban An toàn Giao thông châu Âu (EURO NCAP) ở tất cả các hạng mục.

Đây là thành quả từ hàng loạt tính năng an toàn như Hỗ trợ đỗ xe tự động Parking Pilot tích hợp Camera lùi hoặc Camera 3600; ATTENTION ASSIST; ESP Curve Dynamic Assist; Crosswind Assist; phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh; hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill-Start Assist) cùng 9 túi khí an toàn; hệ thống đèn LED toàn phần thông minh. Toàn bộ quá trình phân phối và dịch vụ hậu mãi của lô xe E-Class được giao cho InterContinental Westlake được thực hiện bởi nhà phân phối Mercedes-Benz lớn nhất - Vietnam Star Automobile. Đây đồng thời là đại lý đạt giải thưởng dịch vụ hậu mãi xuất sắc nhất toàn quốc 8 năm liên tiếp.

P.V