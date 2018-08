Khách hàng kêu bị 'bỏ rơi', Mercedes-Benz Việt Nam nói gì?

Hơn 100 khách hàng sẽ kiến nghị lên Cục Đăng kiểm và hãng

Sau những lùm xùm liên quan tới việc nhiều chủ xe Mercedes GLC bị nước vào cầu trước, đến nay, Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vẫn chưa có kết luận chính thức nguyên nhân lỗi cũng như trả lời thỏa đáng cho khách hàng.

Trên diễn đàn lớn nhất của hội những người dùng xe Mercedes GLC (GLC Club – Mercedes Benz VietNam), sau khi một thành viên kêu gọi, đến 19/8 đã có hơn 100 khách hàng sử dụng dòng xe này đồng ý kiến nghị hãng và Cục Đăng kiểm Việt Nam về lỗi nước vào cầu trước. Song song với đó, hàng loạt khách hàng trên toàn quốc bày tỏ lo lắng và mang “xế hộp” của mình đi “khám sức khỏe” ngay.

Đáng tiếc là cho đến thời điểm này nhiều đại lý bán xe Mercedes-Benz đã hết dầu "hãng". Khách hàng được khuyến cáo "hạn chế sử dụng" xe cho đến khi có dầu thay thế. Ngoài ra, các đại lý cũng chưa có linh kiện để độ ống thở lên cao, khách hàng có thể "đặt chỗ" nhưng chưa rõ ngày "được" đưa xe lên "bàn mổ".

Sau khi đem xe GLC 250 4Matic đi kiểm tra tại gara của Công ty CP dịch vụ ô tô Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP.HCM), anh Trung (chủ nhân chiếc xe) buồn rầu cho biết, nhớt cầu trước của xe có màu đục, kỹ sư yêu cầu thay mới. Tuy nhiên, do gara đã hết nên anh Trung phải chờ sang tuần sau mới có nhớt để thay.

Đáng chú ý, sau khi kiểm tra xe, một số khách hàng cho hay, tỉ lệ nước vào cầu trước của mẫu xe GLC 250 và 300 như nhau, gần như 100%. Lạ hơn, theo anh Đ.S chia sẻ trên group GLC Club – Mercedes Benz VietNam, các xe có thời gian nhận xe trong khoảng thời gian giống nhau đều bị lỗi này. Chẳng hạn, ở gara mà anh Đ.S đưa tới, có 4 xe khách mua dịp tháng 7 và 8/2017 đều dính lỗi nước vào cầu trước, dầu trắng hơn cả sữa ông Thọ. Có khách hàng thắc mắc, xe mới chỉ lội nước một lần cũng bị nước vào cầu trước và phải thay dầu, xúc dầu cầu trước, tổng chi phí hơn 2 triệu đồng.

Đáng chú ý, trước đó, trong đoạn clip quảng cáo về dòng GLC đăng tải ngày 16/7/2016 trên kênh YouTube Mercedes-Benz Việt Nam của MBV, chiếc xe này có thể “bon bon” chạy qua nhiều dạng địa hình khác nhau từ đường trường, đồi núi, đường cát trên bờ biển và thậm chí là các vũng nước sâu hiểm trở.

Trước thông tin này, khá nhiều khách hàng đang sử dụng dòng xe Mercedes GLC cho rằng, phía hãng đã “quảng cáo sai”, tính năng lội nước của mẫu xe này so với thực tiễn, có dấu hiệu quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng.

“Nếu khách hàng đã sử dụng đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, hoặc chỉ xịt rửa xe cũng bị nước vào cầu trước, chứng tỏ thiết kế của xe có vấn đề, khuyến cáo chưa chuẩn. Hãng cần phải đưa ra giải pháp cụ thể để thuyết phục khách hàng”, một kỹ sư bình luận.

Theo kỹ sư này, với việc quá nhiều xe gặp lỗi tương tự như thế này, hãng xe Đức cần có động thái triệu hồi để kiểm tra, khắc phục, không thể chỉ khuyến cáo trên facebook và website. Hãng có thể tiến hành một cuộc kiểm nghiệm khách quan, dưới sự chứng kiến của báo chí và đại diện các nhà chức trách.

“Nước vào cầu sẽ khiến cầu xe nhanh hỏng. Nếu phải thay thế toàn bộ vi sai cầu có thể tốn từ 120 – 170 triệu đồng. Hơn nữa, việc MBV khuyến cáo khách hàng lắp van thông hơi cũng cần phải có văn bản trình Cục Đăng kiểm Việt Nam xem có được phê duyệt không rồi mới áp dụng, hướng dẫn chi tiết cho các đại lý và khách hàng”, kỹ sư này cho biết thêm.

Mercedes-Benz Việt Nam nói gì?

Ngày 19/8, trả lời Tiền Phong, ông Huỳnh Tiến Đạt – Trưởng phòng cấp cao tiếp thị và truyền thông của Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) cho hay, hiện MBV đã có báo cáo ban đầu về trường hợp lỗi này của GLC 250 và 300 với Cục Đăng kiểm Việt Nam để họ nắm thông tin.

Lý giải về việc MBV chỉ đưa khuyến cáo tới khách hàng thông qua fanpage facebook và website, theo ông Đạt do sự cố lỗi này đến nhanh và nhiều quá, công ty hơi bị động, không đủ nguồn dầu cầu chính hãng để thay thế. Vì vậy, ngoài việc thông báo trên, công ty này đề nghị khách hàng liên hệ với đại lý chính hãng gần nhất để xếp lịch đưa xe đến kiểm tra, khắc phục lỗi.

“Trên thế giới, dòng xe này chưa bao giờ bị xảy ra lỗi như vậy. Do đó, MBV phải đặt hàng khẩn nhưng vẫn phải chờ vài ngày mới về tới Việt Nam. Do đó, công ty cũng chưa muốn thông tin truyền thông gì thêm tới khách hàng, tránh việc khách mang xe đến nhưng chưa có đồ để thay thế”, ông Đạt cho biết.

Trước nghi vấn có thể lỗi không phải do xe ngập nước mà do dầu cầu bởi một số khách hàng phản ánh chưa đi xe qua vùng ngập nước bao giờ, chủ yếu xịt rửa xe; hoặc khi mang tới gara kiểm tra mới thấy những xe mua cùng đợt với nhau có cùng sự cố như trên, ông Đạt lý giải: “Mỗi người có một cách đánh lái, thói quen sử dụng, chạy xe khác nhau. Do đó, việc đầu tiên, chúng tôi đề nghị khách hàng đưa xe đến gara chính hãng gần nhất để kiểm tra. Chuyên viên của hãng sẽ trao đổi cụ thể để giúp khách hàng nhớ lại xem quá khứ lái xe như thế nào để phân tích, mổ xẻ nguyên nhân. Tuyệt đối, không có lỗi của dầu cầu bởi nhà sản xuất bên Đức kiểm soát quy trình sản xuất, lắp ráp, chất lượng xe rất chặt chẽ”.

Theo ông Đạt, khách hàng cần bình tĩnh, không nên hoang mang để hãng tư vấn, kiểm tra kỹ lưỡng, kiểm soát tình hình. Hãng tuyệt đối không bỏ rơi khách hàng.

Vị đại diện truyền thông của MBV cũng khuyến cáo khách hàng không nên tự ý mua phụ tùng, dầu cầu bên ngoài về thay thế. Việc thay dầu không đạt chất lượng, không đúng chỉ số kỹ thuật hướng dẫn có thể gây hại cho máy. Ngoài ra, việc lắp đặt ống thở cũng phải được các chuyên viên chính hãng thực hiện để đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn, an toàn khi sử dụng.

Tuấn Nguyễn