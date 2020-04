'Khủng long' Cadillac Escalade ESV 2021 có gì đặc biệt?

Quảng cáo

Không lâu sau khi chi tiết giá bán của mẫu xe Cadillac Escalade 2021 rò rỉ, chi tiết chính thức cùng một bức ảnh về phiên bản Escalade ESV cũng lộ diện.

Escalade ESV được xem là phiên bản sở hữu trục cơ sở kéo dài. Điều đó đồng nghĩa nó lớn, rất lớn. Chiều dài tổng thể ở mức 5.766 mm so với 5.382 mm của bản tiêu chuẩn. Trục cơ sở ở mức 3.407 mm so với 3.071 mm bản cơ bản.

Car and Driver cho biết, Escalade ESV có dung tích khoang để hành lý tăng thêm 18,1% so với thế hệ cũ. So với 3.089 lít của Escalade 2021 trục cơ sở tiêu chuẩn, bản ESV có dung tích để đồ 3.584 lít.

Hai lựa chọn động cơ bao gồm bản V8 6.2L công suất 420 mã lực, mô-men xoắn cực đại 623 Nm cùng bản với động cơ diesel tăng áp Duramax mới 3.0L, 6 xi-lanh thẳng hàng, công suất 277 mã lực, mô-men xoắn cực đại 623 Nm. Cả hai bản đều kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh .

Về giá bán, Escalade ESV khởi điểm từ 80.490 USD cho bản với hệ dẫn động cầu sau. Mức khởi điểm của bản tiêu chuẩn từ 76.195 USD. Phiên bản cao cấp nhất của Escalade ESV có giá bán 92.890 USD.

Công Huy

Theo Carscoops