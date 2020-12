Kia Sorento (All New) bội thu giải thưởng quốc tế

“Xe của Năm” (Car of the Year) tại Best Car Award được bình chọn dựa trên các tiêu chí hướng đến người sử dụng do chuyên trang Carbuyer Anh Quốc tổ chức. Kia Sorento (All New) đã thực sự thuyết phục hội đồng đánh giá của Carbuyer nhờ nhiều ưu điểm.

Ông Paul Philpott, Chủ tịch kiêm CEO của Kia Motors Anh chia sẻ: “Nhận được danh hiệu cao quý này thực sự là dấu mốc quan trọng, cũng là bảo chứng về chất lượng của Kia Sorento (All New) kể từ khi ra mắt thị trường toàn cầu. Đây là niềm tự hào cũng là động lực lớn dành cho đội ngũ nhân viên và các đối tác của KIA. Kia Sorento (All New) chính là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của KIA trong gần 30 năm qua tại Anh khi không ngừng cải tiến và mang đến những mẫu xe chất lượng cao, hữu dụng và đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng”.

Biên tập viên Richard Ingram của Carbuyer cho biết: “Có thể nói, Kia Sorento (All New) là mẫu xe xuất sắc cho danh hiệu “Xe Gia đình cỡ lớn tốt nhất” (Best Large Family Car) và “Xe của Năm” năm 2021. Kia Sorento (All New) gây ấn tượng bởi thiết kế mạnh mẽ và tinh tế, không gian rộng rãi cùng với nhiều trang bị tiện nghi hiện đại. Mẫu xe SUV thể thao đa dụng với nhiều ưu thế cạnh tranh khó tìm thấy ở các đối thủ cùng phân khúc trên thị trường. Xin chúc mừng KIA vì một chiến thắng xứng đáng”.

Không chỉ được vinh danh tại Anh Quốc, trước đó tại Đức, quê hương nổi tiếng với những mẫu xe sang trọng và cao cấp, Kia Sorento (All New) đã liên tiếp được vinh danh với các giải thưởng danh giá “Vô lăng vàng 2020” (Golden Steering Wheel 2020) và “mẫu xe AWD của năm 2020” (All-Wheel Drive Car of the Year 2020).

“Vô lăng vàng” là giải thưởng ô tô danh tiếng của Đức được tổ chức thường niên kể từ năm 1976 bởi hai tạp chí ô tô hàng đầu là AUTO BILD và BILD am SONNTAG. Giải thưởng nhằm vinh danh các mẫu xe mới tốt nhất năm.

Sau khi vượt qua cuộc bình chọn cho hạng mục “mẫu SUV cỡ lớn” từ độc giả, Kia Sorento (All New) tiếp tục bước vào vòng đánh giá cuối cùng với ban giám khảo là các chuyên gia ô tô danh tiếng. Mẫu xe SUV cỡ lớn của KIA đã đạt số điểm cao nhất ở hạng mục này và giành chiến thắng trước 63 đối thủ, trong đó có những đối thủ rất nặng ký. Năm 2019, một mẫu xe khác của Kia cũng giành được giải thưởng “Vô lăng vàng”.

Ông Tom Drechsler, Giám đốc AUTO BILD kiêm Tổng biên tập chuyên mục Ô tô của BILD đánh giá: “Mẫu xe tiền nhiệm vốn đã tốt, tuy nhiên Kia Sorento (All New) là sự cải tiến vượt bậc. Xe vận hành êm ái và mượt mà. Bạn sẽ tận hưởng mọi hành trình trong không gian nội thất rộng rãi, các chi tiết tinh tế cùng các tính năng an toàn thông minh vượt trội. Đây không chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi mà còn là của Hội đồng Giám khảo. Chúc mừng Kia Sorento (All New), “Vô lăng vàng 2020” rất xứng đáng”.

Nói về giải thưởng, ông Steffen Cost, Giám đốc điều hành của Kia Motors Đức chia sẻ: “Đội ngũ nhân sự KIA rất vinh dự về giải thưởng này, chúng tôi cảm thấy tự hào khi rất nhiều độc giả và chuyên gia đã công nhận Kia Sorento (All New) là lựa chọn hàng đầu phân khúc. Việc chúng tôi có thể vượt qua hai thương hiệu cao cấp trong vòng đánh giá cuối cùng có thể nói lên sự phát triển của thương hiệu KIA nói chung và chất lượng của sản phẩm Kia Sorento (All New) nói riêng”.

Không chỉ được đánh giá cao về khả năng vận hành, Kia Sorento (All New) còn được vinh danh là “mẫu xe AWD của năm 2020” ở hạng mục Thiết kế trong cuộc thi “Auto Bild Allrad” do tạp chí ô tô AUTO BILD tổ chức. Kia Sorento (All New) sở hữu thiết kế mạnh mẽ và tinh tế với các đường nét, góc cạnh sắc nét hơn mang đến dáng vẻ năng động và thể thao. Thiết kế mới của Kia Sorento (All New) giúp tối ưu hóa không gian kết hợp cùng động cơ Smartstream thế hệ mới và hộp số ly hợp kép 8 cấp loại ướt đem lại khả năng vận hành tối ưu cho xe.

Kia Sorento (All New) ra mắt ở thị trường Việt Nam vào tháng 9/2020 và thu hút nhiều quan tâm của chuyên gia, báo chí và khách hàng. Với sự đổi mới về thiết kế và công nghệ của thế hệ sản phẩm mới, Kia Sorento (All New) đáp ứng nhu cầu về một mẫu SUV đô thị tinh tế trong thiết kế, mạnh mẽ trong vận hành.

P.V