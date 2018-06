Lexus ES 2019 – Sự thay đổi táo bạo của mẫu sedan hạng sang cỡ trung

Hai tháng sau màn ra mắt tại triển lãm ôtô Bắc Kinh, Lexus ES 2019 cũng vừa được giới thiệu tại sự kiện Lexus toàn cầu ở Mỹ. Hãng xe Nhật chọn 2 địa điểm đầu tiên là Trung Quốc và Mỹ để vén màn mẫu ES thế hệ thứ 7 cho thấy đây sẽ là những thị trường lớn, trọng điểm của Lexus nói chung cũng như mẫu sedan ES nói riêng. ES hiện cũng là mẫu sedan ăn khách nhất của Lexus tại thị trường Mỹ.

Trong nhiều thế hệ đã qua, ES được xem như một mẫu sedan thuyết phục người mua ở sự sang trọng, cảm giác lái êm ái cũng như cabin yên tĩnh. Đến thế hệ mới, những giá trị cốt lõi của ES còn được nâng lên, đặc biệt là những cách tân táo bạo ở thiết kế và cảm giác lái êm ái.

Cách đây vài năm, ông Akio Tyoda – Chủ tịch của Toyota - hãng mẹ của Lexus đã đưa ra thông điệp “sẽ không còn tồn tại một thiết kế nhàm chán” và dường như đội ngũ của Lexus đã lĩnh hội khá đầy đủ thông điệp này để rồi tạo ra một thế hệ ES mới vào nhiều thay đổi đáng chú ý.

Ở Lexus ES 2019, mẫu xe này tạo sự khác biệt và nổi bật trên phố nhờ lưới tản nhiệt hình con Suốt độc đáo đặc trưng kết hợp diện mạo mới theo kỹ sư trưởng dự án này của Lexus là “lịch lãm đầy khiêu khích”.

Ngoại thất của Lexus ES mới với nhiều cách tân táo bạo.

So với thế hệ trước, cụm đèn pha thanh mảnh hơn, tích hợp dải đèn 3 bóng hình chữ L đặc trưng. Nắp ca-pô được hạ thấp trên nền tảng hệ khung gầm GA-K mới.

Nền tảng khung gầm mới được được chú trọng gia tăng sự chắc chắn nhờ sử dụng nhiều loại thép cường lực cao. Ngoài ra, nền tảng khung gầm mới được bổ sung nhiều vít hàn bằng laze, lớp cách âm phủ gần như toàn bộ mặt sàn bên cạnh việc có thêm thanh cân bằng, thanh nẹp vệ tinh hay bộ giảm chấn để giảm rung lắc cho xe.

Lexus ES thế hệ mới được điều chỉnh ở các kích thước. So với bản cũ, ES mới dài hơn (+65mm), thấp hơn (-5mm) và rộng hơn (+45mm). Các bánh xe được đẩy gần hơn về các góc nhờ chiều dài cơ sở dài hơn 50mm và các chiều rộng cơ sở trước và sau rộng hơn thiết kế cũ lần lượt là 10mm và 30mm. Kết quả của việc mở rộng kích thước này là việc tạo ra một không gian nội thất khá rộng rãi cho cả người ngồi hàng ghế trước và ghế sau.

Hệ thống khung gầm GA-K mới.

Thân xe có đường viền liền mạch kéo dài từ vòm bánh trước tới góc của khoang hành lý tạo nên một hình ảnh “thể thao và lịch lãm”.

Đuôi xe được chạm khắc với đèn hậu LED bao quanh. Sự đồng nhất giữa hai bên thân xe với đuôi xe bởi một đường nối giữa vai và góc cản xe tới điểm cuối của đèn hậu. Trọng tâm xe được hạ thấp hơn thông qua việc sử dụng ống xả mạ chrome ở hai phía đuôi xe. La-zăng gồm lựa chọn vành 17 inch hoặc 18 inch 2 tông màu, thiết kế 10 chấu. Phiên bản ES cao cấp sẽ được trang bị vành xe 18 inch đa chấu với lợp mạ chrome nổi bật.

Đuôi xe thiết kế đồng nhất với phía trước.

Lexus đưa ý tưởng “Điều khiển từ ghế lái” vào thiết kế nội thất của ES 2019 khi lấy người lái làm trung tâm. Tất cả thông tin cần thiết, hoạt động lái xe đều trong tầm nhìn của người lái bao gồm bảng điều khiển LCD 7 inch với một đồng hồ analog đo tốc độ lớn, đồng hồ tốc độ kỹ thuật số và màn hình hiển thị rõ ràng. Một cải tiến khác được bổ sung trên ES nhằm hạn chế sự mất tập trung của người lái đó là màn hình hiển thị phía trước, chiếu thông tin cần thiết lên kính chắn gió.

Nội thất sang trọng và khá hiện đại.

Ở bảng điều khiển trung tâm, màn hình Electro Multi Vision (EMV) 8 inch trên phiên bản tiêu chuẩn và 12,3 inch trên phiên bản cao cấp có đồ họa sắc nét, rõ ràng cùng hệ thống danh mục được cải tiến đáng kể.

Lexus tinh chỉnh lại vị trí lái với góc vô-lăng tự nhiên hơn, hàng ghế trước có chức năng sưởi. điều chỉnh 10 hướng khác nhau bên cạnh hốc gió điều hòa kiểu mới. Hàng ghế sau là nơi tập trung sự tiện nghi vốn trở thành thương hiệu của ES thì nay vẫn được kế thừa và nâng cấp với khoảng trống trần xe (headroom) cao hơn, điểm hông (hip point) thấp hơn và phần trần xe được thiết kế đặc biệt. Ngoài ra ghế cho hành khách phía sau trang bị thêm bảng điều khiển nhiệt độ độc lập, âm thanh, chức năng sưởi và có thể điều chỉnh tới 8 hướng.

Trang bị an toàn nổi bật trên Lexus ES thế hệ mới là hệ thống hệ thống an toàn Lexus Safety System 2.0. Vốn đã là một trong các hệ thống phức tạp nhất trong các hệ thống cùng loại, (LSS +) 2.0 bổ sung các khả năng mới mở rộng hơn nữa các tình huống giúp tăng thêm độ an toàn cho người lái và hành khách trên xe.

Một trong số các tính năng này phải kể đến tính năng phát hiện người đi xe đạp ban ngày, tính năng này là một phần trong Hệ thống Cảnh báo Trước Va chạm toàn diện (PCS). Vốn dĩ đã sở hữu khả năng phát hiện phương tiện giao thông và người đi bộ đang tiến đến, khả năng phát hiện người đi xe đạp của hệ thống này giúp xử lý một trong các kịch bản tai nạn thường gặp nhất hiện nay. PCS cũng được cải tiến để có thể phát hiện người đi bộ trong đêm tốt hơn nhờ tăng độ nhạy của radar và dải tần nhạy sáng.

Với Lexus ES thế hệ mới, ngoài thiết kế nội, ngoại thất táo bạo. khả năng vận hành mạnh mẽ, năng động và hứng khởi còn là mục tiêu của đội ngũ thiết kế từ Lexus. Hệ thống treo tự động thích ứng với một số cải tiến được đưa vào mẫu ES mới để người lái cảm nhận được cảm giác làm chủ trọn vẹn khi họ ngồi sau vô-lăng chiếc ES.



Các động cơ trang bị trên Lexus ES mới cũng đều được cải tiến về khả năng đốt cháy hay bộ phận chuyển động tịnh tiến kết hợp với hộp số tự động 8 cấp mới linh hoạt hơn. Phiên bản ES 350 trang bị động cơ 3.5 lít V6 có thể sản sinh công suất tối đa 300 mã lực và mô-men xoắn 357 Nm tại 4,700 vòng/phút. Cả hai chỉ số này đều tăng đáng kể (+28hp, +11Nm) so với động cơ V6 trước đây. Hiệu suất nhiên liệu cũng chỉ 7,4L/100km trên cung đường hỗn hợp.

Trong khi đó, Lexus ES 250 trang bị động cơ 4 xy-lanh 2.5L cũng có công suất tăng thêm 23 mã lực, tổng cộng 204 mã lực với 6.600 vòng/phút và thêm 8 Nm mô-men xoắn, tổng cộng 243 Nm với 5.000 vòng/phút.

Động cơ Lexus Hybrid thế hệ thứ tư mới.

Phiên bản ES300h với hệ thống Hybrid mới kết hợp động cơ xăng 2.5 lít, 4 xy-lanh thẳng hàng cùng hộp số Hybrid hoàn toàn mới (P710), tạo nên công suất 205 mã lực và mức tiêu hao nhiên liệu hơn 7,1L/100km trên cung đường hỗn hợp.

Để tối ưu hóa hiệu suất hoạt động nhằm tiết kiệm nhiên liệu hoặc tăng cảm giác lái thể thao, các phiên bản ES mới đều được trang bị hệ thống lựa chọn chế độ lái cho phép người lái tùy chỉnh cài đặt trên những điều kiện đường khác nhau với 3 chế độ: Eco, Normal và Sport.

Lexus ES 2019 sẽ chính thức bán ra tại thị trường Mỹ từ tháng 9 tới. Mức giá hiện chưa được hé lộ.

Hân Nguyễn