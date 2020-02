Lộ thông số chính thức của Kia Sorento thế hệ mới

Đầu tiên, Kia Sorento 2021 sử dụng nền tảng SUV cỡ trung mới của Kia kết hợp cùng cấu trúc khoang động cơ nhỏ gọn, giúp phần nhô ra ngắn hơn và chiều dài trục cơ sở tăng thêm. So với trước đây, thế hệ mới này có chiều dài tổng thể hơn 10 mm và trục cơ sở tăng thêm 35 mm lên 2.815 mm. Do đó, chắc chắn Sorento sẽ có khoang cabin lớn hơn so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc khác.