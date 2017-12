Loạt ôtô giảm giá mạnh nhất trong năm 2017 ở Việt Nam

1. Volkswagen Touareg (giảm 260 triệu đồng)

Volkswagen Touareg có mức giảm giá đến gần 300 triệu đồng ở Việt Nam.

Trong khoảng giữa năm 2017, nhà phân phối Volkswagen ở Việt Nam bất ngờ giảm giá mẫu SUV Touareg 260 triệu đồng, đưa giá đề xuất xuống mức 2,629 tỷ đồng. Trước đó, vào đầu năm 2017, khách hàng mua xe Volkswagen Touareg cũng được tặng lệ phí 100% trước bạ tương đương 345 triệu đồng.

Động thái giảm giá mạnh với dòng SUV này là bởi mẫu Touareg khá kén khách tại thị trường Việt Nam và nhà phân phối không còn cách nào khác là phải giảm giá mạnh để hút khách.

2. Hyundai Santa Fe (giảm 230 triệu đồng)

Hyundai Santa Fe.

Cuối tháng 10 vừa qua, Hyundai Thành Công công bố giảm giá sốc cho mẫu Santa Fe 2017 với mức giảm tới 230 triệu đồng nhân dịp kỷ niệm 10 năm thương hiệu Santa Fe xuất hiện tại thị trường Việt Nam.

So với mức giá cũ từ 1,1 đến 1,3 tỷ đồng, giá bán lẻ mới của Hyundai Santa Fe 2017 chỉ còn từ 898 triệu đến 1,07 tỷ đồng. Mức giảm lần lượt từ 202 đến 230 triệu đồng. Việc giảm giá này để tăng sức cạnh tranh cho Hyundai Santa Fe khi cạnh tranh cùng đối thủ như Toyota Fortuner.

3. Honda CR-V (giảm 222 triệu đồng)

Honda CR-V.

Gây sốc cho thị trường ôtô Việt Nam những ngày đầu tháng 9, Honda Việt Nam bất ngờ giảm giá cho mẫu CR-V với mức giảm từ 168-222 triệu đồng. Trong đó phiên bản CR-V 2.4 AT có mức giảm cao nhất đến 222 triệu đồng. Trong khi phiên bản CR-V 2.0 có mức giá thực tế bán ra tại một số đại lý xe máy giảm còn 700 triệu đồng.

Chỉ trong một tuần, lô hàng tồn hơn 1.000 xe Honda CR-V đã được xả hết nhờ chiến dịch này. Sau đợt hàng này, Honda Việt Nam ngừng bán CR-V bản cũ và ra mắt CR-V thế hệ mới.

4 . Mitsubishi Pajero 3.0 (giảm 214 triệu đồng)

Mẫu SUV Mitsubishi Pajero.

Trong tháng 10, mẫu SUV Mitsubishi Pajero được giảm 214 triệu đồng. Giá bán lẻ tại đại lý từ 2,120 tỷ đồng xuống 1,906 tỷ đồng. Với giá bán khá cao, bất chấp mức giảm mạnh, dòng SUV này của Mitsubishi không mấy hút khách tại Việt Nam.

5 . Mitsubishi All New Pajero Sport (giảm 206 triệu đồng)

Mitsubishi All New Pajero Sport.

Mẫu SUV Mitsubishi All New Pajero Sport đang được giảm giá từ 180 đến 206 triệu đồng tùy phiên bản. Ngoài ra, khách hàng mua xe còn được tặng thêm bộ phụ kiện đi kèm. Giá bán sau khi khấu trừ giảm giá tại đại lý của Mitsubishi All New Pajero Sport lần lượt là 1,149 và 1,358 tỷ đồng.

6. Honda Odyssey (giảm 200 triệu đồng)

Honda Odyssey.

Trong khoảng tháng 7-8/2017, giá thực tế mẫu MPV cao cấp Honda Odyssey có mức giảm cao nhất lên đến 200 triệu đồng. Giảm từ 1,99 tỷ đồng xuống còn 1,79 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện tại giá mẫu xe này đang được bán ở mức 1,89 tỷ đồng. Khách hàng mua xe được tặng thêm 20 triệu đồng tiền phụ kiện.

Mẫu MPV của Honda được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Tại thị trường Việt Nam doanh số của Honda Odyssey khá thấp.

7. Honda Accord (giảm 192 triệu đồng)

Honda Accord.

Đầu tháng 8/2017, Honda Việt Nam bất ngờ giảm giá công bố mẫu xe hạng D, Accord 2017, từ 1,39 tỷ đồng giảm còn 1,198 tỷ đồng. Mẫu sedan hạng D của Honda nhập khẩu từ Thái Lan với giá bán khá cao gặp khó so với những đối thủ cùng phân khúc lắp ráp trong nước như Toyota Camry hay Mazda 6.

8. Mazda 6 (giảm 176 triệu đồng)

Mazda 6.

So với giá ra mắt thị trường vào đầu năm, Mazda 6 2017 hiện có mức giá bán giảm thấp nhất tương đương 121 đến 170 triệu đồng vào thời điểm tháng 9-10/2017. Trong đó, phiên bản Mazda6 2.5 Premium 2017 có giá thực tế tại đại lý ở mức 999 triệu đồng.

9. Toyota Land Cruiser Prado TX-L (giảm 164 triệu đồng)

Toyota Land Cruiser Prado TX-L.

Do thay đổi về chính sách thuế nhập khẩu, vào đầu tháng 2/2017, Toyota Việt Nam giảm giá công bố mẫu SUV Land Cruiser Prado TX-L 164 triệu đồng xuống còn 2,176 tỷ đồng. Hiện tại, giá thực tế của Toyota Land Cruiser Prado TX-L tại các đại lý dao động ở mức 2,157 tỷ đồng.

10. SsangYong Tivoli (giảm 140 triệu đồng)

SsangYong Tivoli.



Tháng 12/2017, Daehan Motors công bố mức giảm giá cho mẫu SsangYong Tivoli phiên bản AT với mức cao nhất 140 triệu đồng, giá thực tế giảm còn 597 triệu đồng.

Hân Nguyễn - Sơn Đức