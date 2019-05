Mercedes-Benz GLS thế hệ mới có giá từ hơn 2,2 tỷ đồng tại Anh

Hiện tại, khách hàng chỉ được cung cấp mẫu GLS 400d chạy dầu Diesel, sau đó sẽ có thêm nhiều phiên bản xe khác sẽ "cập bến". Mức giá của mẫu xe này sẽ bắt đầu từ 73.995 bảng Anh (khoảng 2,256 tỷ đồng) với 3 phiên bản: AMG Line Premium, AMG Line Premium Plus và AM Line Premium Plus Executive cao cấp nhất.