New Me, Discover – Khám phá giá trị bản thân, đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ

Tuổi trẻ, cái độ tuổi thanh xuân phơi phới đó, nếu bạn không dám mạo hiểm, không dám nỗ lực, không chịu tìm tòi những thử thách trong công việc, không phấn đấu hướng đến ước mơ của mình, thì bạn đã đánh mất ước mơ của mình trong những tháng ngày đơn điệu, lặp đi lặp lại ấy. Và tôi, không muốn đánh mất ước mơ của mình như vậy …

Có một ca sĩ trẻ khá ấn tượng với tôi trong thời buổi hàng loạt các MV được ra mắt: Chi Pu, với cá tính riêng khi tạo nên cú chuyển mình ngoạn mục trong MV “Anh ơi ở lại” mang đậm màu dân gian Bắc Bộ cùng hình ảnh cổ trang. Gần đây lại với một hình ảnh hoàn toàn khác trong một vai diễn đa nhân cách trong bộ phim “Chị chị em em”. Tôi ấn tượng với cách làm mới mình của cô gái 9x này.

Lại một lần nữa, , hãng xe Nhật Yamaha chọn Chi Pu làm đại sứ thương hiệu của mình trong chiến dịch “NEW ME, DISCOVER” – KHÁM PHÁ CHẤT RIÊNG. Đó đúng là vị trí đại sứ thương hiệu dành cho Chi Pu. Và tôi thích cách các thương hiệu khai phá đánh thức giới trẻ khao khát sự bứt phá để thành công, khuyến khích họ phá vỡ cái vỏ bọc an toàn để khám phá cuộc sống và “cái tôi”.

“Lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” chưa từng là hạng mục xuất hiện trong sổ tay cuộc sống của những người trẻ ngày nay. Với họ, cuộc sống trở nên ý nghĩa khi có thử thách, có đam mê, có khó khăn và có cả cố gắng. Trái ngược với cuộc sống ổn định mà thế hệ trước áp đặt, điều duy nhất họ hướng đến là không ngừng chinh phục và sống hết mình với đam mê. Ở đó, họ khám phá được những tiềm năng của bản thân, phát huy và đưa chúng trở thành cá tính, bản sắc của riêng mình. Họ yêu thích trải nghiệm cũng giống như “NEW ME, DISCOVER” muốn khơi gợi những giá trị mới, mong muốn Yamaha như người bạn đồng hành giúp giới trẻ thoát ra khỏi cuộc sống nhàm chán, trải nghiệm và đi tìm những giá trị mới trong bản thân.

"NEW ME, DISCOVER"- KHÁM PHÁ CHẤT RIÊNG không chỉ đơn thuần là chiến dịch xây dựng thương hiệu mà còn là chất xúc tác góp phần giúp cho khách hàng có thể cảm nhận rõ hơn bản thân mình, bộc lộ bản thân nhiều hơn và gắn kết hơn với Yamaha Motor. Trải qua hơn 20 năm thành lập và phát triển tại thị trường Việt Nam, trước sự phát triển không ngừng của đất nước, Yamaha Motor - nhà sản xuất xe máy hàng đầu Nhật Bản, luôn tiên phong trong việc thách thức giới hạn của việc di chuyển đã khẳng định giá trị thương hiệu xe Yamaha Motor chính là người bạn đồng hành tin cậy, cùng người dùng khám phá cuộc sống muôn màu trên mỗi hành trình.

Đáp lại tuyên ngôn của giới trẻ 9x, 10x về một thế hệ làm điều những điều mới mẻ, Yamaha Motor cũng mang đến tuyên ngôn không ngừng đột phá và tạo nên những chuẩn mực mới. Liên tục khám phá, thay đổi, phát minh và tái định nghĩa mọi chuẩn mực, hiểu rằng sáng tạo là không giới hạn, để tạo ra những điều không thể, Yamaha Motor cũng liên tục ra mắt các sản phẩm công nghệ mới mẻ, phục vụ nhu cầu của người dùng và nâng tầm cuộc sống của họ, điển hình như công nghệ Blue Core thế hệ mới – được coi là sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, vận hành êm ái bền bỉ, cùng thiết kế gọn nhẹ, và thân thiện với người sử dụng. Yamaha Motor Việt Nam mong muốn đồng hành cùng khách hàng của mình khám phá ra “chất riêng” trong mỗi người, mang đến những sự đổi mới và nguồn cảm hứng mới để giúp khách hàng tìm ra những giá trị mới và một tương lai kết nối với những phương tiện di chuyển.

Khi bạn quyết tâm chinh phục đam mê bất kể mọi rào cản, giới hạn và định kiến, Yamaha Motor quyết kiến tạo cùng bạn, vì thế giới cần những đột phá để kiến tạo nên tương lai tốt đẹp hơn.

