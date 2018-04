Nghịch lý giá xe giảm, thị trường ôtô không tăng trưởng

Bước sang năm 2018, với việc các mẫu xe nhập khẩu từ khu vực ASEAN được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu xuống mức 0%, ôtô có dung tích dưới 2.0L giảm thêm 5% thuế tiêu thụ đặc biệt, thị trường ôtô trong nước được kỳ vọng sẽ trở nên sôi động và tăng trưởng mạnh.

Mặc dù vậy, thực tế thị trường diễn ra trái ngược với những nhận định đó. Kết thúc quý I/2018, thị trường ôtô Việt Nam tiếp tục chứng kiến mức sụt giảm doanh số so với cùng kỳ. Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số 3 tháng đầu năm 2018, toàn thị trường đã tiêu thụ 59.558 ôtô các loại, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong báo cáo bán hàng của từng tháng kể từ đầu năm, doanh số bán hàng sụt giảm so với cùng kỳ 2017 là nội dung được đề cập liên tục. Chẳng hạn, ở tháng 3 vừa qua, toàn thị trường tiêu thụ 21.127 ôtô các loại, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2017. Ngoài ra, doanh số tháng 3/2018 cũng có mức giảm 19% so với tháng 1/2018.

Thị trường ôtô Việt sụt giảm mạnh trong quý I/2018 so với cùng kỳ 2017.

Theo giới kinh doanh ôtô, có nhiều nguyên nhân khiến thị trường ôtô Việt không tăng trưởng trong những tháng đầu năm là do lượng xe nhập khẩu từ ASEAN vẫn chưa về Việt Nam nhiều, sự thiếu hụt nguồn cung linh kiện của các nhà sản xuất, lắp ráp trong nước khiến lượng xe sản xuất không đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng.

Một nguyên nhân khác là tâm lý người tiêu dùng vẫn còn e dè khi giá xe liên tục thay đổi, tăng, giảm thất thường. Đặc biệt, với việc thuế giảm nhưng giá xe thực tế cũng không giảm như kỳ vọng.

Cũng theo các chuyên gia trong lĩnh vực ôtô, đà sụt giảm doanh số của thị trường ôtô Việt có thể còn kéo dài thêm trong ít nhất một quý tới trước khi các đơn vị nhập khẩu và sản xuất lắp ráp giải quyết được bài toán nguồn cung cũng như đáp ứng các điều kiện nhập khẩu và đưa số lượng lớn xe miễn thuế về nước. Thị trường ôtô Việt vì thế sẽ trở nên sôi động hơn từ nửa cuối của năm nay.

Sơn Đức