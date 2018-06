Nghịch lý xe nhập khẩu Đông Nam Á về nhiều nhưng giá xe vẫn cao

Trước hết hãy nói về các loại thuế phí mà ô tô nhập khẩu phải chịu trước ngày 1/1/2018. Đầu tiên đó là thuế xe nhập khẩu, 30% cho khu vực Đông Nam Á và 70% cho các khu vực khác. Tiếp theo là thuế tiêu thụ đặc biệt với các mức khác nhau theo từng khoảng dung tích (40 - 150%). Sau đó là thuế VAT bằng 10% giá có thuế tiêu thụ đặc biệt. Các loại thuế khác được tính sau khi khách hàng quyết định mua ô tô.

Bắt đầu từ năm 2018, thuế xe nhập khẩu của khu vực Đông Nam Á về mức 0%, còn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các mẫu xe có dung tích dưới 2000 cc cũng có mức giảm 5%. Tuy xe bán tải có mức tăng so với trước (lên 15%, 20%, 25% theo từng mức dung tích động cơ) nhưng nếu tính gộp với mức thuế suất 0% đối với xe nhâp khẩu từ khu vực Đông Nam Á, tính ra vẫn có mức giảm khá nhiều cho các hãng.

Từ đầu năm đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có nhiều mẫu xe được nhập khẩu thành công từ Đông Nam Á, mới chỉ có một số mẫu xe của Honda và GM Việt Nam. Trong đó nổi bật có các mẫu xe như Honda CR-V, Chevrolet Colorado và Chevrolet Trailblazer.

Chevrolet Trailblazer mới về Việt Nam và đứng đầu phân khúc ngay lập tức.

Đối với Honda CR-V 2018 được đưa về từ vài tháng nay, số lượng hàng khá tốt. Tháng 4, Honda bán được 1507 chiếc, còn tháng 5 vừa rồi là 700 chiếc. Chevrolet Colorado và Chevrolet Trailblazer cũng có doanh số khá tốt hồi tháng 5 vừa qua với lần lượt là 470 và 164 chiếc, đều dẫn đầu phân khúc.

Theo thống kê của Tổng cục Hải Quan, chỉ từ đầu tháng 5 đến hết 21/06, số lượng xe dưới 9 chỗ được nhập khẩu về là khoảng hơn 2582 chiếc, trong số đó tính riêng số xe nhập khẩu từ Thái Lan đã lên tới con số 2247 chiếc. Có nghĩa, lượng xe nhập khẩu về từ khu vực Đông Nam Á của các hãng ô tô tại Việt Nam không hề ít.

Với tất cả các thuận lợi dành cho xe nhập khẩu đó, giá xe mà khách hàng mong đợi sẽ giảm mạnh trong năm 2018 này thì sao?

Honda CR-V đã tăng giá 2 lần từ đầu năm, hiện giờ mức giá niêm yết của mẫu xe này cho 3 phiên bản E, G, L lần lượt là 973 triệu đồng, 1,013 tỷ đồng và 1,083 tỷ đồng, không thấp hơn quá nhiều so với các phiên bản năm ngoái cùng kỳ có giá niêm yết là 1,008 tỷ đồng và 1,178 tỷ đồng. Nên nhớ Honda CR-V 2018 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với động cơ chỉ 1,5 lít; do đó, mẫu xe này hưởng quá nhiều ưu đãi từ các mức thuế của năm nay.

Giá bán của Chevrolet Colorado vẫn không thay đổi gì nhiều.

Còn giá bán của Chevrolet Colorado năm nay vẫn không thay đổi gì nhiều so với các xe được nhập khẩu về trước năm 2018, mẫu SUV Chevrolet Trailblazer "mới cứng" được nhập khẩu về Việt Nam cũng có giá khá cao với 3 phiên bản 2.5L MT là 809 triệu đồng, 2.5L AT là 868 triệu đồng, 2.8L AT là 995 triệu đồng.

Cũng đang xuất hiện các thông tin về việc hai mẫu Ford Ranger và Toyota Fortuner sắp về Việt Nam thành công. Nhưng với tình hình này, giá xe chắc chắn sẽ không giảm nhiều so với trước. Do đó, có lẽ h y vọng của người Việt về các mẫu xe nhập khẩu với giá rẻ sẽ còn kéo dài.

