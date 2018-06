Người tiêu dùng Việt vỡ mộng với giá xe Fortuner miễn thuế

Sáng hôm qua, Toyota Việt Nam đã công bố chính thức mức giá mới cho dòng xe Fortuner 2018 nhập khẩuu từ Indonesia. Tuy nhiên, dù được hưởng mức thuế 0% cho mẫu xe này, nhưng giá xe vẫn không giảm, thậm chí còn cao hơn so với Fortuner năm ngoái. Theo Toyota Việt Nam, giá xe Fortuner vừa công bố là hãng đã xem xét tất cả các yếu tố và tác động đến thị trường để đưa ra mức giá phù hợp.

Tuy nhiên, người tiêu dùng Việt lại có những phản ứng trái chiều. Đa phần bày tỏ sự vỡ mộng với kỳ vọng giá xe sẽ giảm do được miễn thuế. Trên các diễn đàn nổi tiếng về ôtô, nhiều thành viên đang có ý định mua một chiếc Fortuner đợt tới đây cũng phải chùn bước.

Các khách hàng Việt Nam đã bàn luận sôi nổi về mức giá mới của Toyota Fortuner.

Thành viên Nothing2Say nghi vấn về mức giá của Fortuner năm nay và năm ngoái: "Thế nào mà thuế giảm 30% giá xe lại tăng, không lẽ năm 2017 Toyota bán lỗ 15000 xe cho người dùng?".

Thành viên Luandkt lại cho rằng việc tăng giá của Toyota thật "ngược đời": "Giảm thuế nhập khẩu còn 0% mà giá lại tăng thêm. Ngược đời. Honda cũng vậy."

Trên diễn đàn Otosaigon, các thành viên cũng bình luận sôi nổi về vấn đề này. Thành viên phihong5000 hoàn toàn hoài nghi về mục đích tăng giá lần này của Toyota Fortuner: "Thuế từ 30% về 0% thì giá lại tăng trong khi các hãng đều giảm? Chắc Toyota thấy bán được nên tăng giá kiếm lời thêm 35%. Chắc phải đợi xe của Vinfast ra thì mới giảm giá chắc?"

Thành viên NGHĨA BÌNH lại cho rằng thậm chí giá sẽ còn cao hơn khi các khách hàng đến đại lý đặt xe: "Thấy thông báo giá là 1 chuyện, đến khi xe đến đại lý thì sẽ bị đại lý làm mình làm mẩy, giá sẽ bị đẩy lên cao vô tội vạ cho mà xem."

Thông số kỹ thuật của lô Toyota Fortuner mới nhập khẩu.

Tuy vậy cũng có những bình luận khá tích cực và giải thích cho việc tăng giá này. Thành viên ican ghi nhận những động thái tích cực khi Toyota tăng thêm các tính năng an toàn cho Fortuner: "Ghi nhận Toyota cập nhật các tính năng an toàn cho xe đầy đủ hơn dù tăng giá bán. Thà như vậy vẫn tốt hơn để mấy cái xe thiếu an toàn chạy trên đường gây ảnh hưởng đến người lưu thông xung quanh."

Còn thành viên maverick lại dự đoán doanh số của Fortuner bản máy dầu 2.4L MT sẽ tốt trong phân khúc: "Về option thì khá ổn, 7 túi - 4 đĩa - cân bằng điện tử cho tất cả các phiên bản, cái giá thì hơi chát, nhưng về option bản dầu MT thấp nhất thì ảnh lại không có đối thủ nữa rồi". Thành viên xuanhai166 của diễn đàn Otofun cho rằng Toyota có tăng giá cao hơn nữa cũng vẫn có doanh số ổn định hàng tháng: "Fortuner phải bán tầm 1,8-1,9 thì mới vừa và dân mình vẫn lao vào mua ầm ầm, doanh số vẫn tầm 1000 xe/tháng. Còn các xe khác tầm tiền có giảm thì cũng doanh số làng nhàng mà thôi".

Về cơ bản, các khách hàng tại Việt Nam đang khá băn khoăn về bảng giá mới mà Toyota công bố cho mẫu SUV 7 chỗ Fortuner. Đây là một sự thất vọng khá lớn khi lần lượt các mẫu xe được nhập khẩu hưởng thuế 0% nhưng chưa thấy giảm giá so với năm ngoái.

Kỳ Huệ