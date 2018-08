So sánh Toyota Yaris dành cho thị trường Thái Lan và Việt Nam

Sau hơn 6 tháng không xuất hiện trên thị trường Việt Nam do vướng mắc các quy định nhập khẩu, Toyota đã đưa về thành công mẫu xe hatchback Yaris. Đây là mẫu xe được nhập khẩu từ Thái Lan với thuế 0%, mức giá của mẫu xe này được chờ đợi sẽ giảm nhiều so với những năm trước nhưng thực tế không phải vậy.

Mức giá 650 triệu đồng tại Việt Nam được cho khá cao (tăng so với năm ngoái 8 triệu đồng), thậm chí nếu so với mẫu xe đối thủ tại chính Việt Nam là Honda Jazz với phiên bản cao nhất có giá 634 triệu đồng. Còn trên trang chủ của Toyota Thái Lan, Yaris G hiện được niêm yết với mức giá chỉ khoảng 433 triệu đồng (619.000 Baht).

Toyota Yaris nhìn từ phía sau.

Đối với thị trường Việt Nam, Toyota chỉ phân phối duy nhất Yaris 2018 phiên bản G, với động cơ 1.5L từ mẫu Vios, cho công suất tối đa 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Còn Yaris Thái được trang bị động cơ 1.2L với công suất tối đa 86 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm. Tuy nhiên, cả hai mẫu Yaris đều được trang bị hộp số vô cấp CVT.

Bánh mâm của Toyota Yaris Việt Nam có đường kính 16 inch, còn của Thái Lan là 15 icnh.

Về ngoại thất, cả hai mẫu Toyota Yaris đều có nhiều chi tiết tương đồng như đèn định vị ban ngày, đèn sương mù, và kích thước với chiều dài x rộng x cao là 4.145 x 1.730 x 1.500 mm và trục cơ sở dài 2.550 mm. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở bánh xe. Yaris Việt có bánh mâm 16 inch cùng phanh đĩa cho cả 4 bánh, còn Yaris Thái có bánh mâm 15 inch, phanh đĩa cho 2 bánh trước, và phanh tăng trống cho 2 bánh sau.

Nội thất Toyota Yaris Việt Nam có các ghế da và màn hình cảm ứng 7 inch.

Về nội thất, Yaris Việt Nam và Thái Lan đều được trang bị hàng ghế sau gập 60:40, cụm đồng hồ hiển thị Optitron, các kết nối USB, AUX và Bluetooth. Nhưng phiên bản dành cho Việt Nam có các ghế bọc da, màn hình cảm ứng 7 inch, hệ thống âm thanh với 6 loa trong khi Yaris Thái Lan có ghế bọc vải nỉ, không có màn hình cảm ứng, và hệ thông âm thanh với 4 loa.

Hệ thống túi khí được phân bố trên Toyota Yaris.

Toyota Yaris dành cho cả hai thị trường đều có các trang bị an toàn chủ động như: Cảm biến sau xe, chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, ổn định thân xe VSC, kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trở khởi hành ngang dốc HAC. Cùng với đó là các trang bị an toàn bị động như: Các túi khí người lái và hành khách phía trước, túi khí rèm, túi khí bên hông phía trước, túi khí đầu gối người lái cùng với khung xe GOA và 5 vị trí dây an toàn 3 điểm.

Ngoài ra, Toyota Yaris dành cho hai thị trường Thái Lan và Việt Nam còn có các trang bị bảo vệ xe như: hệ thống báo động và mã hóa động cơ.

Kỳ Huệ