Tài xế trên 70 tuổi lái 'chắc tay' hơn người trẻ?

Những tài xế trẻ tuổi cho rằng các lái xe già đi quá chậm và dễ bị lẫn trong khi lái xe già lại nghĩ người trẻ đi quá nhanh và dễ "mắc sai lầm". Trong khi đó, tài xế trung niên thường được cho có cách lái ổn nhất. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây từ Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (IIHS) có thể khiến quan điểm trên thay đổi.

Nghiên cứu này tổng hợp và phân tích dữ liệu trong 21 năm, từ 1997 đến hết năm 2018, trong đó xem xét số lượng vụ tai nạn gây tử vong trên 100.000 tài xế, và được chia nhỏ làm 4 nhóm tuổi: 35-54, 70-74, 75-79 và trên 80 tuổi. Xu hướng chung trong giai đoạn này cho thấy sự sụt giảm đối với tất cả các nhóm tuổi nhưng mạnh nhất đối với độ tuổi trên 70. Tỷ lệ tai nạn gây tử vong giảm 43% so với những năm 70 trong khi nhóm tuổi trung niên giảm 21%.

Điều thú vị là việc giảm số lượng tai nạn đối với tài xế già không xảy ra trong những năm gần đây mà từ nửa đầu của khoảng thời gian nghiên cứu. Tỷ lệ tai nạn đối với phân khúc tuổi trung niên và 70-74 gần như giống nhau, với độ tuổi 75-79 giảm ngang với hai nhóm trên vào năm 2012. Từ đó, nhóm tài xế trung niên tăng dần tỷ lệ trong khi hai nhóm tuổi trên 70 vẫn khá ổn định, thậm chí giảm nhẹ.

Biểu đồ của IIHS cho thấy tai nạn tử vong của nhóm tài xế trung niên đang có xu hướng tăng.

Đối với nhóm tài xế trên 80 tuổi, tỷ lệ số vụ tai nạn chết người trên số lái xe đã giảm 50% nhưng vào năm 2018, họ vẫn là nhóm có nhiều khả năng liên quan đến tai nạn chết người nhất. Khá thú vị khi số lượng lái xe lớn tuổi trên đường đã tăng lên đáng kể trong 21 năm qua.

IIHS chỉ ra lý do cho sự cải thiện trên do những chiếc ôtô an toàn hơn với các trang bị tiên tiến, cũng như sức khỏe tổng thể của tài xế lớn tuổi đã tốt hơn. Những thay đổi trong cơ sở hạ tầng liên quan đến các biển báo và nút giao thông đường bộ cũng được cho là một lý do. Đối với tỷ lệ tử vong ở độ tuổi trung niên tăng cao hơn, IIHS ghi nhận mối tương quan giữa các giai đoạn tăng trưởng kinh tế và sự gia tăng tình trạng lái xe không tỉnh táo, đặc biệt do say xỉn.

Trong năm 2020 với đại dịch COVID-19, dữ liệu về các tai nạn chết người sẽ rất khác biệt, thậm chí còn ảnh hưởng đến vài năm sau.

