Thaco tung Mazda CX-5, đối thủ đáng gườm của Honda CR-V 2018

Giá bán đầy tính cạnh tranh

Ngày 18/11, Cty cổ phần ô tô Trường Hải (THACO, Quảng Nam) đã xuất xưởng Mazda CX-5 phiên bản hoàn toàn mới.

Theo đó, Mazda CX-5 2018 sẽ được bán kể từ 18/11 tại các đại lý Mazda trên toàn quốc với giá từ 879 – 989 triệu đồng. Riêng phiên bản rẻ nhất của Mazda CX-5 mới là CX-5 2.0L 2WD sẽ có giá bán giảm 20 triệu đồng kể từ năm 2018, giúp mẫu xe này có giá bán mới từ đầu năm sau chỉ còn 859 triệu đồng.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Công ty cổ phần ô tô Trường Hải cho biết: “Năm 2011, THACO ký kết với Mazda Nhật Bản, sản xuất lắp ráp toàn bộ các mẫu xe Mazda tại Việt Nam. Đến nay, THACO đã bán được khoảng 92.000 xe Mazda cho khách hàng Việt.

Thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đã có hơn 25.000 xe Mazda CX-5 tới tay khách hàng Việt kể từ khi ra mắt. Trong 2 năm trở lại đây, Mazda CX-5 là mẫu xe liên tiếp dẫn đầu về doanh số trong phân khúc CUV tại thị trường trong nước”.

Mazda CX-5 mới tại Việt Nam sẽ có 3 phiên bản tương tự như thế hệ trước với 8 màu sắc khác nhau

Cũng theo đại diện THACO, thời gian qua, THACO đã tiên phong giảm giá theo lộ trình hội nhập khi thuế nhập khẩu về bằng 0% vào năm 2018. Giá bán mà họ công bố ngày hôm nay chính là giá đã giảm theo thuế nhập khẩu linh kiện về bằng 0%. Đồng thời, THACO cũng công bố giảm giá khi thuế tiêu thụ đặc biệt của dòng xe 2.0 trở xuống giảm 5% từ ngày 1/1/2018.

Mazda CX-5 mới tại Việt Nam sẽ có 3 phiên bản tương tự như thế hệ trước với 8 màu sắc khác nhau gồm: CX-5 2.0L 2WD, CX-5 2.5L 2WD và CX-5 2.5L AWD. Ở thế hệ mới nhất này, Mazda CX-5 được nâng cấp từ thiết kế cho đến công nghệ, hiện đại và lịch lãm hơn.

Đặc biệt, CX-5 mới là sản phẩm nằm trong chuỗi công nghệ mới của Mazda, được trang bị hệ thống GVC nâng cao sự ổn định thân xe, mang đến sự thoải mái, an toàn cho khách hàng.

Đáng chú ý, cả 3 phiên bản sẽ đều được trang bị hệ thống đèn LED mới, công nghệ GVC, Auto Hold (hỗ trợ giữ chân phanh), cảm biến hỗ trợ đỗ xe, cửa gió điều hòa hàng ghế sau, tích hợp cổng sạc USB, chìa khóa thông minh, cốp sau điều chỉnh điện.

Đặc biệt trên phiên bản 2.5L được trang bị thêm: Hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD thế hệ mới, hệ thống giải trí 10 loa Bose cao cấp và hệ thống hỗ trợ an toàn i-Activsense tương tự như thị trường nước ngoài. Hệ thống i-Activsense là một tập hợp các công nghệ an toàn cao cấp của thương hiệu Mazda.

Bên cạnh các trang bị tương tự như Mazda 6, CX-5 mới còn được trang bị thêm hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, nhằm nâng cao mức độ an toàn cho người sở hữu.

Theo đánh giá mới nhất của Viện bảo hiểm an toàn đường bộ Mỹ (IIHS), Mazda CX-5 mới đã giành danh hiệu xe an toàn nhất thế giới (Top Safety Pick+). Bên cạnh đó, Mazda CX-5 còn được chứng nhận an toàn tiêu chuẩn 5 sao từ các hiệp hội đánh giá xe uy tín như Euro NCAP, Australian NCAP.

Mazda CX5 mới được nâng cấp từ thiết kế cho đến công nghệ, hiện đại và lịch lãm hơn Mazda CX5 mới được nâng cấp từ thiết kế cho đến công nghệ, hiện đại và lịch lãm hơn

Cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc crossover



Mazda CX-5 2018 ra mắt thị trường Việt Nam rơi đúng vào thời điểm phân khúc crossover đang nóng lên, với sự xuất hiện của Honda CR-V thế hệ mới, Mitsubishi Outlander chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp đầu 2018, Hyundai Tucson vừa công bố chương trình giảm giá 130 triệu đồng. Trong khi Peugeot 3008 thế hệ mới sẽ đến Việt Nam trong giai đoạn cuối năm.

Tại Việt Nam, Honda CR-V và Mazda CX-5 là kỳ phùng địch thủ trong phân khúc crossover hạng C. Nếu như tại một số thị trường lớn như Mỹ, CX-5 "không có cửa" so với CR-V, thì tại Việt Nam, CX-5 luôn gấp đôi doanh số CR-V. Kết thúc 10 tháng đầu năm 2017, Mazda bán được 6.910 chiếc CX-5, trong khi Honda chỉ bán được 3.522 chiếc CR-V.

Ngoài ra, trong phân khúc này còn có mẫu xe lắp ráp trong nước khác là Nissan X-Trail. Được giới thiệu tại thị trường Việt Nam từ đầu năm 2017, Nissan X-Trail chưa thực sự nổi bật về doanh số.

Theo VAMA, kết thúc 10 tháng đầu năm 2017, Nissan bán được 1.569 chiếc X-Trail, bằng 1/2 số lượng CR-V và 1/4 so với Mazda CX-5. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, nhưng nguyên nhân lớn nhất về vấn đề giá cả (từ 933 triệu đến 1.113 triệu đồng). Theo đại diện Nissan, sở dĩ CR-V và CX-5 giảm giá bởi đã đi đến cuối vòng đời sản phẩm, trong khi X-Trail là sản phẩm hoàn toàn mới nên không thể hạ giá.

Một đối thủ khác trong phân khúc này là Mitsubishi Outlander. Tuy nhiên, Outlander kém sức cạnh tranh hơn Honda CR-V và Mazda CX5 bởi nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật nên chịu thuế nhập khẩu cao, vì vậy giá bán cao hơn nhiều với các đối thủ.

Ngoài ra, ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield mà hãng tập trung quảng bá vẫn chưa thực sự hợp thị hiếu người Việt. Trong 10 tháng đầu năm 2017, Mitsubishi chỉ bán được 778 chiếc Outlander.

Mới đây, trao đổi với phóng viên, đại diện truyền thông của thương hiệu Mitsubishi Motors Việt Nam cho biết mẫu xe Outlander sẽ chính thức chuyển sang lắp ráp trong nước từ năm 2018. Hiện, hãng đã ngừng nhập khẩu mẫu xe này về nước và chỉ bán nốt lượng hàng còn tồn trong kho.

An Phú