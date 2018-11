Thêm phiên bản, tăng tiện nghi, Mazda2 New hút nhiều khách đặt cọc

Theo các nhân viên kinh doanh của Mazda, số lượng khách hàng đặt cọc Mazda2 New đang tăng cao, bởi giá bán tạm tính thấp hơn so với giá phiên bản hiện hữu. Đồng thời, khách hàng sẽ có thêm nhiều lựa chọn với 4 phiên bản thay vì 2 phiên bản như trước, thêm vào đó là 2 tuỳ chọn màu nội thất. Dự kiến, Mazda2 New sẽ đến tay khách hàng cuối tháng 11/2018 với tổng cộng 4 phiên bản (kiểu dáng hatchback và sedan), giá bán tạm tính từ 509 triệu đồng.

Một số nhân viên kinh doanh tại Hà Nội cho biết, trong số 4 phiên bản sắp bán ra, phiên bản cao cấp Premium nội thất sáng màu hoàn toàn mới đang nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là khách hàng nữ. Số lượng đặt cọc phiên bản này cao hơn so với các phiên bản khác.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về trang bị tiện nghi trên Mazda2 New, nhưng theo những hình ảnh chúng tôi đã ghi nhận, có thể nói phiên bản Mazda2 New hatchback là sản phẩm được trang bị cao cấp nhất trong phân khúc B-Hatchback hiện nay, và bao gồm hệ thống đèn LED, công nghệ GVC, cảm biến lùi, đèn pha tự động và gạt mưa tự động, lẫy chuyển số, ga tự động, 6 túi khí; và đặc biệt là nội thất sáng màu hoàn toàn mới.

Không chỉ trang bị trên bản cao cấp, mà Mazda2 New bản tiêu chuẩn cũng được trang bị đèn LED, công nghệ GVC và cảm biến lùi, nhằm tạo điều kiện cho khách hàng trải nghiệm những công nghệ tiên tiến mà Mazda luôn hướng tới.

Bên cạnh đó, khách hàng sẽ có thêm nhiều lựa chọn màu sắc mới, đặc biệt là màu đỏ cao cấp Soul Red Crystal - màu biểu tượng của thương hiệu Mazda, hiện đang được yêu thích và trở thành xu hướng lựa chọn của khách hàng tại nhiều nước trên thế giới. Đây cũng là màu sắc tạo ấn tượng và nhận được nhiều quan tâm, chú ý tại sự kiện ra mắt màu sơn cao cấp cuối tháng 10 tại nhà máy Thaco Mazda ở Quảng Nam, là nhà máy Mazda hiện đại nhất Đông Nam Á.

Hiện nay, nhu cầu về những mẫu xe linh hoạt và tiện lợi di chuyển trong đô thị ngày càng tăng mạnh. Trong đó, Mazda2 được đánh giá cao nhờ sở hữu thiết kế KODO cuốn hút, công nghệ SkyActiv tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, an toàn tiêu chuẩn toàn cầu, cùng mức giá hợp lý, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, đặc biệt là nữ giới.

P.V