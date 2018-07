Top 10 ôtô bán chạy nhất tháng 6 tại Việt Nam

Trong tháng 6/2018, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 21.913 xe, giảm 5% so với tháng 5/2018, nhưng tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó bao gồm 15.185 xe du lịch (giảm 1% so với tháng trước); 6.281 xe thương mại (giảm 8%) và 447 xe chuyên dụng (giảm 42%).

Sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 19.194 xe, giảm 1% so với tháng trước và số lượng xe

nhập khẩu nguyên chiếc sụt giảm 24% so với tháng trước chỉ còn 2.719 xe.

Danh sách top 10 xe bán chạy nhất tháng 6 vừa qua đã có thêm mẫu Honda Civic với 517 chiếc được bán ra, đẩy Ford EcoSport ra khỏi bảng xếp hạng. Đã từ rất lâu top 10 xe bán chạy trong tháng không xuất hiện mẫu xe nào của Ford.

Còn lại, chỉ có một chút xáo trộn nhẹ ở các vị trí, Honda City đã bị KIA Morning đấy xuống vị trí thứ 7. Honda Civic mới lọt vào bảng xếp hạng đã chiếm luôn vị trí thứ 9, còn Toyota Corolla Altis xuống vị trí thứ 10.

Xét về các hãng xe Honda và Toyota cùng có 3 mẫu xe trong top 10 tháng này, KIA và Mazda mỗi hãng có 2 mẫu; tuy nhiên, đây đều là các mẫu xe được lắp ráp trong nước bởi Trường Hải.

Dưới đây là danh sách chi tiết top 10 xe bán chạy nhất tháng 6/2018.

Top 10 xe bán chạy nhất tháng 6/2018.

Kỳ Huệ