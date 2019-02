Top 5 mẫu xe bán chậm nhất tháng đầu năm 2019 tại Việt Nam

Isuzu mu-X (84 chiếc)

Việc một mẫu có doanh số 84 chiếc (cao hơn tháng trước với chỉ 63 chiếc) lọt vào danh sách này khá kỳ lạ, nhưng do nhu cầu mua hàng dịp cận Tết tăng cao nên không chỉ Isuzu mu-X mà các mẫu xe khác trong top 5 mẫu xe bán chậm nhất này đều có doanh số cao hơn đáng kể các tháng trước.

Isuzu có 2 mẫu xe chính để tiếp cận khách hàng phổ thông nhưng đáng tiếc, cả hai mẫu đều xuất hiện trong danh sách. Gần đây, phiên bản mới của Isuzu mu-X đã ra mắt tại Thái Lan , đây có thể sẽ là hy vọng để mẫu xe này tăng trưởng mạnh doanh số nếu được đưa về Việt Nam.

Được định vị tại phân khúc SUV cỡ trung, Isuzu mu-X được trang bị hai tùy chọn động cơ Diesel 3.0L và 1.9L, cho công suất tối đa lần lượt là 175 và 148 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 380 và 350 Nm. Kết hợp với các tùy chọn động cơ này là hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp.

Mẫu xe này được bán với mức giá từ 820 triệu đến 1.120 triệu đồng.

Nissan Sunny (80 chiếc)

Nissan Sunny thực chất vẫn chỉ giữ được doanh số hàng tháng khoảng vài chục chiếc, tháng 1 vừa qua cũng có doanh số 80 chiếc, cao hơn tháng trước, nhưng mẫu xe này vẫn bị lọt vào danh sách ế do các mẫu xe khác đã bán được nhiều hơn. Ngược lại, Nissan Sunny vẫn không đủ sức hút để kéo khách hàng khỏi những ông lớn trong phân khúc như Toyota Vios hay Honda City.

Mẫu xe này được trang bị động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh thẳng hàng, cho công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 134 Nm, đi kèm với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Mức giá niêm yết của Nissan Sunny là từ 478 triệu đồng đến 548 triệu đồng.

KIA Optima (73 chiếc)

Trong nhiều tháng trở lại đây, mẫu xe này liên tiếp lọt vào top 5 xe "ế ẩm" nhất thị trường. Gần như KIA Optima không khiến khách hàng hứng thú khi doanh số các tháng khá lẹt đẹt và hãng xe gần như không có động thái nào để thu hút sự chú ý.

Điểm yếu của mẫu xe này có lẽ đến từ động cơ khi KIA Optima được trang bị 2 tùy chọn động cơ: 2.0L với công suất 152 mã lực và 2.4L với công suất 176 mã lực. Đi cùng với đó, KIA cũng trang bị hộp số tự động 6 cấp cho tất cả các phiên bản.

Tổng cộng, mẫu xe này có 3 phiên bản: 2.0 AT (giá 789 triệu đồng), 2.0 ATH (giá 879 triệu đồng) và 2.4 AT - GT Line (giá 949 triệu đồng).

Isuzu D-Max (36 chiếc)

Đây là mẫu xe thứ hai của Isuzu trong top 5 mẫu xe bán chậm của tháng 1. Dù mẫu bán tải này cũng đã tăng doanh số so với tháng 12 (chỉ bán được 22 chiếc) nhưng điều đó vẫn không giúp cho Isuzu D-Max thoát khỏi danh sách bán ế.

Isuzu D-Max được trang bị hai tùy chọn động cơ Diesel 3.0L và 1.9L, cho công suất tối đa lần lượt là 175 và 148 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 380 và 350 Nm. Kết hợp với các tùy chọn động cơ này là hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp.

Mẫu bán tải của Isuzu có tổng cộng 4 phiên bản với mức giá từ 650 đến 820 triệu đồng.

Toyota Alphard (15 chiếc)

Doanh số ngay tháng đầu năm của mẫu xe này đã rất khả quan khi cao hơn nhiều so với tổng doanh số của cả năm 2018. Dù vây, Toyota Alphard vẫn phải "ngậm ngùi" đứng vị trí đầu bảng top xe bán chậm nhất tháng. Với nhiều lý do như mức giá, đối tượng khách hàng, và các lý do khách quan khác, tháng 1 này có thể sẽ là khoảng thời gian mẫu xe này bán được số lượng cao nhất cả năm 2019.

Toyota Alphard là mẫu xe sang trọng với động cơ xăng V6 3.5L, cho công suất tối đa 296 mã lực và mô-men xoắn cực đại 361 Nm. Cùng với đó, xe được trang bị hộp số 8 cấp.

Mẫu xe đa dụng 7 chỗ này đang được bán với giá 4,038 tỷ đồng.

Nguồn: Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA)

Kỳ Huệ