Toyota chấm dứt liên doanh sản xuất xe cỡ nhỏ với PSA

Đêm nhạc cổ điển Toyota 2018 diễn ra vào tối 17/11 vừa qua đã thu hút khá đông đảo khán giả tham dự. Đây là lần đầu tiên khán giả tại TPHCM được chứng kiến tài năngmàn trình diễn thăng hoa của Dàn nhạc đến từ Anh quốc mang tên Orchestra of the Age of Enlightenment dưới sự chỉ đạo của Đạo diễn Âm nhạc kiêm Nghệ sĩ Harpsichord Steven Devine.