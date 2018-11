Toyota Wigo soán ngôi vương ôtô cỡ nhỏ của Hyundai Grand i10

Được giới thiệu lần đầu tại Việt Nam tại Triển lãm ôtô Việt Nam diễn ra vào tháng 8 năm ngoái, Toyota Wigo đã được định hình là một mẫu xe đô thị cỡ nhỏ cạnh tranh cùng các đối thủ "sừng sỏ" đã có mặt tại Việt Nam như: Hyundai Grand i10, KIA Morning, Chevrolet Spark.

Toyota Wigo vươn lên đứng đầu phân khúc A.

Do gặp vấn đề về nhập khẩu trong khoảng đầu năm nay nên đến gần cuối năm những chiếc Toyota Wigo đầu tiên mới về Việt Nam. Đây là những chiếc xe được đưa về từ Indonesia với mức thuế nhập khẩu 0%. Mẫu hatchback này được trang bị động cơ 1.2L với công suất tối đa 86 mã lực, có 2 phiên bản: MT với giá 345 triệu đồng và AT với giá 405 triệu đồng.

Toyota Wigo mới có mặt tại các đại lý chính thức của Việt Nam từ ngày 29/9 vừa qua. Tuy nhiên, trong tháng 9, mẫu xe cỡ nhỏ này đã có doanh số 238 chiếc và sang tháng 10 với mức tăng trưởng 542%, Wigo đã trở thành mẫu xe đứng đầu phân khúc với 1.529 chiếc xe được bán ra.

Hyundai Grand i10 là mẫu xe phân khúc A có nhiều phiên bản.

Còn về mẫu Hyundai Grand i10, kể từ khi Hyundai Thành Công bắt đầu công bố doanh số bán ôtô của mình vào tháng 6, mẫu xe này luôn đứng đầu phân khúc, thậm chí nhiều tháng đã cạnh tranh "sòng phẳng" với Toyota Vios để giành vị trí dẫn đầu.

Thậm chí Hyundai Grand i10 còn có lợi thế hơn các mẫu xe khác trong phân khúc khi có nhiều phiên bản thích hợp cho nhiều mục đích sử dụng của khách hàng, đặc biệt mẫu xe này còn có các phiên bản sedan. Mức giá dành cho các phiên bản của mẫu xe này cũng trải dài từ 315 triệu đến 415 triệu đồng.

So sánh doanh số hai mẫu xe Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo trong tháng 9 và tháng 10.

Hyundai Grand i10 còn được trang bị nhiều tiện ích và tính năng an toàn hơn so với Toyota Wigo, đặc biệt khi so sánh hai phiên bản cao nhất của hai mẫu, Hyundai Grand i10 tỏ rõ sự vượt trội với một số trang bị như: Chìa khóa thông minh, nút khởi động, cốp đóng mở điện, ghế da, camera lùi, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD,...

Dù vậy, Hyundai Grand i10 vẫn bị Toyota Wigo vượt mặt trong tháng 10 vừa qua. Doanh số mẫu xe phân khúc A của Hyundai đã giảm 5,2%, "chỉ còn" 1.491 chiếc, thậm chí không chỉ "thất thế" trong phân khúc A, mà Grand i10 còn mất vị trí dẫn đầu trong chính hãng xe Hyundai khi doanh số thấp hơn mẫu Accent thuộc phân khúc B.

Doanh số Hyundai Grand i10 đang giảm dần theo từng tháng.

Nguy hiểm hơn, mẫu xe của Hyundai thậm chí đang giảm dần doanh số theo từng tháng, đi ngược lại với xu thế của các mẫu ôtô - càng về cuối năm càng bán được nhiều. Hơn nữa, sau vụ triệu hồi hơn 11.500 chiếc Grand i10 cách đây khoảng 1 tháng, có lẽ mọi chuyện sẽ càng trở nên khó khăn hơn cho Hyundai Thành Công.

