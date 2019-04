Vì sao Yamaha FreeGo thu hút khách hàng nam trẻ?

Yamaha FreeGo sở hữu hiệu suất mạnh mẽ và tiết kiệm với động cơ Blue Core 125cc, xy-lanh đơn 4 thì, 2 van làm mát bằng không khí giúp xe vận hành êm ái, bền bỉ. Thiết kế của xe được tinh giảm gọn và nhẹ hơn nhờ bộ phát điện thông minh (Smart Motor Generator) được tích hợp mang đến khả năng khởi động mượt mà. Bộ phát điện thông minh hoạt động theo cơ chế cho dòng điện chạy qua bộ phát điện theo chiều ngược lại, tích hợp mô-tơ khởi động giúp xe khởi động êm ái và dễ dàng.

Những tính năng hiện đại, tiện lợi của FreeGo

Sở hữu những công nghệ hiện đại với mức giá lại bình dân. FreeGo đang chiếm ưu thế lớn so với các đối thủ trong phân khúc





Tất cả các phiên bản đều sử dụng phanh đĩa trước, riêng phiên bản FreeGo S có thêm tuỳ chọn ABS. Có khả năng điều chỉnh lực phanh khi phanh gấp hoặc đường trơn ướt giúp hạn chế hiện tượng trượt bánh nguy hiểm để tăng độ ổn định cho người lái khi phanh xe.



Hệ thống khóa thông minh Smart Key kích hoạt khi người giữ chìa khóa đang ở trong phạm vi cho phép, với núm xoay có thể thực hiện nhiều chức năng như: bật/tắt khóa điện, khởi động/ngắt khởi động, mở/khóa cổ xe, mở yên xe, mở nắp bình xăng.

Cổng sạc điện thoại 12V nằm ở dưới phía trước đầu xe mang đến sự tiện lợi cho người sử dụng. Mặt đồng hồ sắc nét cùng các thông số kỹ thuật được sắp xếp đơn giản, dễ đọc, giúp người lái kiểm soát tốt hành trình và lượng nhiên liệu sử dụng. Đèn pha và đèn hậu sử dụng công nghệ LED hiện đại giúp chiếu sáng tối ưu trong môi trường đô thị.



Mang đậm dấu ấn của các dòng xe thể thao nổi tiếng vốn làm nên tên tuổi của Yamaha, bánh sau có kích thước lớn 110/90 mang đến trải nghiệm lái an toàn, đồng thời làm nổi bật thiết kế xe và tăng cảm giác chắc chắn. Lốp không săm giúp hạn chế tình trạng nổ lốp do vật nhọn. Người lái có thể dễ dàng trải nghiệm cảm giác tự do và thoải mái khi lái nhờ yên xe dài 720mm và sàn để chân rộng rãi. Cốp chứa đồ có dung tích 25 lít có thể chứa 2 nón bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng khác.

Mức giá hợp lý nhất trong phân khúc

Hướng đến đối tượng là những người trẻ, năng động, Yamaha FreeGo trình làng với 2 phiên bản có giá đề xuất lần lượt là 32,99 triệu đồng (Phiên bản FreeGo) và 38,99 triệu đồng (Phiên bản FreeGo S).

Có thể thấy, bước giá khởi điểm của Yamaha FreeGo hiện thấp nhất trong phân khúc. Trong khi đó, bản thể thao FreeGo lại được tích hợp nhiều tính năng hiện đại như hệ thống ABS có giá bán chỉ 38,99 triệu đồng.

Các lựa chọn màu sắc cho Yamaha FreeGo cũng khá nổi bật, cá tính phù hợp với mọi nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Phiên bản Đặc biệt gồm 3 gam màu nhám sang trọng, hiện đại: Đen nhám, xám nhám, xanh nhám