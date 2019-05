Xe Ấn Độ nhập khẩu giá trung bình 14 tỷ đồng/chiếc, vì sao?

Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tháng 4 cả nước nhập 10.868 ô tô nguyên chiếc các loại, trị giá hơn 244 triệu USD (giảm 18% về lượng và 20,9% về trị giá so với tháng 3).

Lũy kế hết tháng 4, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đạt 50.682 xe, tổng trị giá 1,125 tỷ USD, tăng 662% về số lượng và tăng 535% về trị giá so với cùng kỳ 2018.

Liên quan đến thị trường nhập khẩu, Thái Lan và Indonesia là những quốc gia tiếp tục duy trì được ưu thế về số lượng.

Một điều rất lạ, xét về trị giá bình quân, xe Ấn Độ có giá cao nhất, hơn hẳn xe Pháp hay Canada.

Cụ thể, theo thống kê, trong tháng 4, cả nước nhập 16 xe nguyên chiếc từ Ấn Độ, tổng trị giá nhập khẩu hơn 10 triệu USD. Như vậy, bình quân mỗi xe nhập từ quốc gia này có trị giá lên tới 634.000 USD, tương đương hơn 14 tỷ đồng/xe (chưa tính thuế).

Lũy kế trong 4 tháng đầu năm, cả nước nhập 56 xe nguyên chiếc từ Ấn Độ, với tổng kim ngạch hơn 17,3 triệu USD, trị giá bình quân hơn 309.000 USD/xe, tương đương hơn 7 tỷ đồng (chưa thuế).

Sự vọt lên về mức giá nhập khẩu của ô tô từ Ấn Độ là điều khá bất ngờ vì ở thời cao điểm nhập khẩu trước đây, trị giá bình quân xe nhập từ quốc gia này chỉ quanh quẩn trên dưới 10.000 USD/xe (chưa tính thuế).

Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân bởi loại xe nhập khẩu từ Ấn Độ chuyển từ xe con sang xe chở hàng, khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 45 tấn.

Ô tô giúp Hải quan tăng thu ngân sách

Trước đây, cảng Cái Mép (Bà Rịa-Vũng Tàu), cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) cũng là những địa bàn có lượng ô tô nhập khẩu đáng kể. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, hầu hết ô tô nhập khẩu về Việt Nam, nhất xe con và xe tải đi qua khu vực cảng Hải Phòng và TPHCM.

Tháng 4, Cục Hải quan Hải Phòng thu được 6.193 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm được hơn 22.800 tỷ đồng, đạt 48% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 43% so với chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao.

Kết quả thu của Hải quan Hải Phòng tăng khá trong tháng 4 nhờ hàng hóa nhập khẩu có thuế tiếp tục tăng trưởng ổn định ở mức cao.

Cụ thể, tổng kim ngạch XNK hàng hóa có thuế trong tháng 4 đạt khoảng 1,605 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 13,7 triệu USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 1,6 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018.

Đối với lĩnh vực nhập khẩu, kim ngạch các mặt hàng trị giá cao, thuế suất lớn như ô tô các loại; linh kiện phụ tùng ô tô; xe máy, linh kiện phụ tùng xe máy; xăng dầu; bia rượu; máy móc thiết bị tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, ô tô các loại đạt hơn 95,2 triệu USD tăng 194%; linh kiện phụ tùng ô tô đạt hơn 25 triệu USD tăng 89%; xe máy đạt 407.906 USD tăng 46%; xăng dầu đạt hơn 68 triệu USD tăng 36,5%; máy móc thiết bị đạt hơn 542 triệu USD tăng 34%...

Kết quả thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan TPHCM trong 4 tháng đầu năm 2019 cũng tăng gần 7.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018.

Điểm nổi bật trong hoạt động XNK trên địa bàn TPHCM trong 4 tháng đầu năm 2019 đó là kim ngạch hàng hóa XNK tăng khá cao. Trong đó, giá trị kim ngạch hàng nhập khẩu qua các cửa khẩu TPHCM tăng 9,15% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó có nhiều mặt hàng NK tỷ USD.

Đứng đầu là kim ngạch nhập khẩu mặt hàng ôtô các loại tăng rất cao, đạt 188,4 triệu USD, tăng 7 lần so với cùng kỳ 2018. Trong đó, chỉ tính riêng loại ôtô dưới 9 chỗ ngồi đạt 76,2 triệu USD, tăng 6,4 lần so với cùng kỳ năm 2018 chỉ đạt 11,9 triệu USD. Nhờ đó, số thu ngân sách từ mặt hàng ôtô tăng thêm hơn 4.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018.

Được biết, hiện còn cả ngàn chiếc ô tô nhập khẩu đã cập cảng TPHCM đang được doanh nghiệp làm thủ tục thông quan. Tiếp đó là mặt hàng xe gắn máy nhập khẩu cũng tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 4 tháng qua, Hải quan TPHCM đã làm thủ tục thông quan cho 47.000 xe gắn máy 2 bánh nhập khẩu, trị giá 106 triệu USD.

Tuấn Nguyễn