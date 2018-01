Xe Honda Accord dung tích 70 lít đổ 81,9 lít: Tù mù thông số bình xăng

Honda Việt Nam im lặng

Liên quan đến vụ xe Honda Accord đời 2008, dung tích 70 lít nhưng đổ được 81,9 lít, ngày 15/1, trả lời Tiền Phong, đại diện Honda Việt Nam cho biết vẫn chưa có câu trả lời. Hiện, Honda Việt Nam đang giao cho bộ phận dịch vụ kiểm tra, khi nào có kết quả cụ thể sẽ gửi tới báo.

Tuy nhiên, anh Vũ Kiên Trung, kỹ sư của Cty Honda Việt Nam, bước đầu đã đưa ra những nhận định. Theo anh Trung, chiếc xe trên không phải do Honda Việt Nam lắp ráp mà được nhập nguyên chiếc từ nước ngoài về. Thông số bình xăng hiện tại của Honda Accord Việt Nam lắp ráp là 70 lít. Đây là thông số kỹ thuật ngưỡng an toàn của bình xăng, dùng để đăng ký, đăng kiểm với cơ quan kiểm định nhà nước.

Kỹ sư của Honda Việt Nam cho hay, bình xăng nào cũng phải để dư một ít và đây là giới hạn an toàn để nhiên liệu co giãn. Do đó, mỗi một hãng xe có một thông số bình xăng nhất định và giới hạn an toàn trong bình xăng cũng khác nhau. Thông số của nhà sản xuất đưa ra có những sai số, và người dùng hoàn toàn chủ động được để kiểm soát độ an toàn của bình xăng.

Việc sai số nhiều hay ít (như trường hợp xe Honda Accord của anh Thắng, dung tích thực vượt dung tích công bố lên tới 17%) phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. “Có thể khách hàng sử dụng các đường ống dẫn từ bình xăng tới máy của các xe và từ ống dẫn xăng tới đáy bình xăng có thể tích khác nhau. Những dây dẫn này không đăng ký vào trong dung tích bình xăng nên sai số cao hơn so với dự kiến”, kỹ sư Trung phân tích. Theo anh Trung, thông số an toàn của mỗi nhà sản xuất đưa ra khác nhau, do đó rất khó để nhận định được chính xác sai số bình xăng giữa các xe, các hãng.

Thực tế ra sao?

Chủ xe Honda Accord 2.4 mang biển kiểm soát 29A-43232 là anh Đoàn Đức Thắng, sinh năm 1985, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo anh Thắng, chiếc xe Honda được sản xuất năm 2008. Từ khi sử dụng xe đến nay, anh đều đổ xăng A95 để chạy, thường tự tay bơm tại một cây xăng khác cũng của Petrolimex, đến mức nhất định thì dừng. Dung tích bình xăng theo công bố của nhà sản xuất Honda là 70 lít.

Tuy nhiên, ngày 10/1, khi tới đổ xăng tại cây xăng số 9 Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) của Petrolimex, nhân viên cây xăng bơm và cho kết quả đổ được 79,65 lít, anh Thắng nghi ngờ cây xăng đổ sai. Đại diện cửa hàng giải thích rằng, lượng chứa xăng thực tế thường lớn hơn mức công bố của nhà sản xuất xe. Anh Thắng không chấp nhận và đăng tải sự việc lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Kết quả thực nghiệm ngày 12/1 tại một cửa hàng khác của Petrolimex cho thấy, tổng lượng xăng đổ vào chiếc bình có dung tích 70 lít là 81,9 lít. Ông La Minh Chung, chủ Cửa hàng xăng dầu số 1 Trần Quang Khải cho rằng: “Các nhà sản xuất xe thường chỉ có dung tích cảnh báo, còn dung tích thực sự hiện nay vẫn chưa có cơ quan chức năng nào kiểm định. Hơn nữa, bình xăng của xe du lịch bây giờ chủ yếu làm bằng nhựa, sau một thời gian sử dụng lại giãn nở nhất định. Đối với việc kinh doanh xăng dầu của Petrolimex, chúng tôi luôn kiểm tra định kỳ. Hệ thống cột bơm của cửa hàng được kiểm định 1 năm 1 lần bởi các cơ quan chức năng của nhà nước, trừ những trường hợp đột biến. Hiện tại, sai số của cột bơm thường là 0,75%, còn quy định của công ty chỉ cho phép sai số 0,3%”.

An Phú