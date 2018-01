Xe khỉ Honda Monkey Bike sắp bán đấu giá hơn 40.000 USD

Chiếc Honda Z50A 1969 từng thuộc sở hữu của huyền thoại ban nhạc The Beatles John Lennon dự kiến có mặt tại cuộc bán đấu giá xe máy của Bảo tàng xe máy quốc gia H & H Classics ở Solihull - West Midlands vào ngày 4/3 tới.

John Lennon từng dùng chiếc Monkey bike để dạo quanh công viên Tittenhurst Park ở Berkshire từ năm 1969 đến năm 1971. Chỉ ngay sau đó, huyền thoại Beatles đã bán chiếc xe lại cho Henry Graham - chủ tiệm xe Motor Cycle City ở Farnborough vào năm 1971 trước khi chuyển đến Mỹ.

Chiếc Honda Monkey Bike từng thuộc sở hữu của huyền thoại âm nhạc John Lennon. Cũng trong năm đó, chủ sở hữu lúc bấy giờ là John Harington - một người đi du thuyền từ Weymouth, Dorset đã mua chiếc Honda với giá 250 bảng và không tin rằng nó từng thuộc sở hữu của ngôi sao ban nhạc Beatles. Sau đó, ông ta đã mang chiếc xe lên du thuyền và thường xuyên dùng nó để đi đến các cảng nước ngoài.

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy những hình ảnh của ngôi sao âm nhạc đang lái chiếc xe, Harington đã tự tìm hiểu và xác thực được rằng nó đã từng được Lennon sở hữu.

Vào thời điểm xác thực quyền sở hữu chiếc xe, tờ The Times có đưa tin rằng Harington đã từ chối một đề nghị mua lại chiếc Honda với giá 90.000 bảng Anh vì "giống như một loại rượu ngon, càng để lâu càng có giá".

Chiếc xe dự kiến được bán đấu giá vào ngày 4/3 tới với mức giá kỳ vọng hơn 40.000 USD.

Sau khi sở hữu chiếc xe trong 47 năm, trong đó 6 năm cuối chỉ để triển lãm ở các sự kiện và chương trình, chiếc xe hiện đang được chào bán dù chưa có giá khởi điểm chính thức nhưng mức giá bán sang tay được kỳ vọng hơn 40.000 USD.

Một mẫu xe tương tự từng được Ringo Starr – người bạn trong ban nhạc The Beatles sử dụng và cũng được cho là đã từng thuộc sở hữu của Lennon đã được bán vào năm 2008 với giá 36.000 bảng Anh trong một buổi bán đấu giá Bonhams tại Knightbridge, London.

Chiếc Honda 160Z Monkey Bike được cho là thuộc sở hữu của giọng ca Happy Xmas (War is Over) và được giới thiệu cùng với hình ảnh của Lennon và con trai của ông từ năm 1970 khi nó được đem bán dấu giá 10 năm trước. Theo người giữ chiếc xe trước đó, Ringo Starr đã được thừa hưởng chiếc xe khi Lennon và Yoko Ono rời mảnh đất quê hương đến thành phố New York.

Sau đó, tay trống đã tặng chiếc xe cho một người làm vườn tên là Richard Anderson - người đã giúp Starr chuyển khỏi công viên Tittenhurst Park.

Nguyễn Minh Đức