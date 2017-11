Xe Toyota 'chuẩn 4 sao NCAP' chất lượng thế nào?

Sau thông điệp chuẩn 4 sao NCAP được Tổng giám đốc của Toyota Việt Nam, ông Toru Kinoshita phát đi tại triển lãm Vietnam Motor Show 2017 và chiến dịch "No Quality, No Life", ngày 17/11, trong văn bản trả lời 2/4 câu hỏi liên quan đến vấn đề an toàn trên các dòng xe Toyota của báo Tiền Phong, liên doanh Nhật Bản khẳng định hãng luôn cố gắng nỗ lực để sản xuất những chiếc xe tốt nhất.

Tổng giám đốc của Toyota Việt Nam, ô ng Toru Kinoshita nói các mẫu xe TMV đạt chuẩn an toàn 4 sao NCAP ở VMS 2017

4 câu hỏi của Tiền Phong tập trung vào việc xác minh cụ thể về tiêu chuẩn 4 sao NCAP trên các mẫu xe của Toyota Việt Nam, nguyên nhân triệu hồi Vios và Yaris vì lỗi cụm bơm khí túi khí hành khách phía trước nhưng không có dòng Innova, Fortuner và Corolla Altis, bình luận về các trường hợp túi khí không bung và ý nghĩa của khẩu hiệu "No Quality, No Life".

Ở các câu hỏi liên quan đến nơi thực hiện tiêu chuẩn 4 sao NCAP, đánh giá các tác động, va chạm, hoạt động của túi khí và việc không triệu hồi các dòng Innova, Fortuner và Altis, Toyota Việt Nam né tránh trả lời cụ thể.

Trong khi đó, khi được hỏi về khẩu hiệu No Quality, No Life và đánh giá về tính an toàn trên các dòng xe Toyota, liên doanh Nhật Bản khẳng định c hất lượng luôn là yếu tố tiên quyết và mục tiêu của hãng là trở thành “Thương hiệu được yêu mến nhất tại cộng đồng”.

"Là nhà sản xuất xe hơi, chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực để sản xuất những chiếc xe tốt nhất với độ an toàn ngày một cải thiện cao hơn cho các khách hàng của mình. Tất cả các mẫu xe của Toyota đều được thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn của Toyota toàn cầu", văn bản trả lời của Toyota Việt Nam có đoạn viết. Chiếc Toyota Corolla Altis hư hại phần đầu nhưng túi khí không bung trong một vụ tại nạn tối 17/11 ở Hà Nội. Ảnh: Hân Nguyễn. Khẳng định sản xuất những chiếc xe tốt nhất, tuy nhiên, Toyota Việt Nam không cho biết cụ thể việc tốt nhất so với trình độ năng lực của hãng, hay tốt nhất so với các sản phẩm ôtô khác trên thị trường. Về giá bán, trong dải sản phẩm với khoảng 10 model, Toyota Việt Nam hiện không có sản phẩm nào có mức giá rẻ nhất thị trường. Vios 1.5E MT là mẫu xe có giá bán thấp nhất của hãng với giá đề xuất 513 triệu đồng trong khi Land Cruiser VX giá cao nhất đến 3,65 tỷ đồng. Trao đổi với Tiền Phong về phát ngôn các tính năng đạt tiêu chuẩn an toàn 4 sao NCAP của Toyota Việt Nam, ông Nguyễn Tô An - Trưởng phòng chất lượng xe cơ giới, Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết ở Việt Nam hiện nay chưa có trung tâm đánh giá nào thử nghiệm về va chạm, phá hủy hay hoạt động của túi khí ôtô. "Khi có các mẫu xe quyết định sản xuất ở Việt Nam, các chi tiết thiết kế phải đạt tiêu chuẩn của Việt Nam. Tuy nhiên, để đạt 4 sao NCAP, bản thân Toyota phải thử nghiệm ở các trung tâm thử nghiệm riêng của họ hoặc các trung tâm thử nghiệm ở nước ngoài. Hãng phải có trong tay các kết quả đó họ mới công bố được", ông An chia sẻ. Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy, Toyota Việt Nam đang là nhà sản xuất ôtô có thị phần lớn nhất ở mảng xe du lịch. Trong 2 tháng 9, 10 vừa qua, thị phần của hãng này luôn giữ mức trên 21%. Toyota Việt Nam hiện có 3 dòng xe khá ăn khách tại thị trường Việt Nam là Vios, Innova và Fortuner. Đây là những dòng xe có người dùng sử dụng mục đích kinh doanh tương đối nhiều. Mặc dù vậy, các tính năng an toàn được cho là khá hạn chế so với đối thủ cùng phân khúc.

Hân Nguyễn