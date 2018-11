Xử lý ra sao khi ôtô đi qua đường ngập nước?

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 9) nhiều khu vực ở TP.HCM vào chiều 25/11 có mưa to, gió lớn, gây ngập hàng loạt tuyến đường. Trong mưa bão, có một trường hợp tử vong do bị cây đổ trúng người.