TPO - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa ban hành chỉ thị về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục. Trước đó, Bộ trưởng Nhạ cũng yêu cầu sớm kết luận vụ học sinh bị gãy chân ở trường Nam Trung Yên.

Học sinh bị tai nạn gẫy chân tại trường Tiểu học Nam Trung Yên.

Theo Bộ trưởng, thời gian gần đây, đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tích; các vụ bạo hành, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tinh thần trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, có trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng; một số cơ sở giáo dục vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

"Các vụ việc trên đã ảnh hưởng không tốt đến an toàn tính mạng của học sinh; uy tín, danh dự của đội ngũ nhà giáo; an ninh, trật tự trường học và gây bức xúc trong xã hội", Chỉ thị Bộ GD-ĐT nêu rõ.

Chính vì vậy, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Trong chỉ thị, Bộ GD&ĐT cũng quy trách nhiệm chủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên khi để xảy ra các vụ việc liên quan đến vi phạm đạo đức nhà giáo hoặc các vụ việc ảnh hưởng đến an toàn của người học. Xử lý kịp thời, nghiêm túc theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các ban ngành, toàn thể, hội và các cơ quan liên quan ở địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau; các hành vi bạo lực, xâm hại đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục.

Phối hợp với các địa phương, ban, ngành có liên quan thường xuyên thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non tư thục về việc quản lý cấp phép và việc thực hiện các điều kiện đảm bảo trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

Như đã đưa tin, ngày 1/12/2016, em Trần Chí Kiên bị ngã gãy xương đùi do va chạm với taxci chở cô hiệu trưởng, hiệu phó trường này trong sân Trường Tiểu học Nam Trung Yên. Tuy nhiên cả hiệu trưởng hiệu phó đều gian dối, nhập nhèm trong thông tin phủ nhận vụ việc, thậm chí có những hành động, lời khai cản trở công tác điều tra, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến danh dự nhà giáo.

Ngày 6/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các bên liên quan xem xét, đình chỉ chức vụ hiệu trưởng của bà Ngọc để chờ kết luận vụ việc.

Ngày 17/2, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã trao đổi với Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cơ quan chức năng của Thành phố sớm kết luận, xử lý nghiêm khắc nếu có sai phạm để đảm bảo kỷ cương, nền nếp trong các hoạt động giáo dục.”

Ngày 21/2, UBND quận Cầu Giấy đã công bố quyết định cách chức Hiệu trưởng, Hiệu phó trường Nam Trung Yên đối với bà Tạ Thị Bích Ngọc và bà Nguyễn Thị Hương.