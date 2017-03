TPO - TIN NÓNG ngày 21/3: Bé gái 14 tuổi bị nhân viên thử việc khách sạn giở trò; Một cô gái tử vong vì bị đốt giữa đêm khuya; Khúc mắc chuyện tính tiền, thanh niên đâm người tử vong; Phát hiện container chứa tiền chất ma tuý cực độc bị bỏ quên ở Cảng...

Nguyễn Hữu Trọng (27 tuổi) và Hà Thị Nga (37 tuổi, cùng quê Long An, sử dụng các chứng minh thư giả, dán hình của Nga để đi đến các bưu điện ở Long An, TPHCM rút tiền mà ngân hàng giải ngân cho khách hàng vay. Với thủ đoạn trên, nhóm của Trọng và Nga đã lừa đảo cả trăm vụ với số tiền lên đến tỷ đồng. Công an quận 1 (TPHCM) đang tạm giữ 2 đối tượng trên để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)



Cho rằng nhân viên quán bar tính tiền sai nên nhóm của Chu Đình Dương (SN 1993, trú tại khối 6, phường Nghi Tân, Cửa Lò, Nghệ An) cãi vã, to tiếng.Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ Dương tiếp tục điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Trở về khách sạn sau chầu nhậu, N.T.T (21 tuổi, quê Khánh Hòa, tiếp tân tại khách sạn Đ.H.H , phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM), phát hiện V.T.C.N (14 tuổi, quê Trà Vinh, làm tạp vụ cho khách sạn) đang nằm ngủ tại phòng bếp, T. có hành vi dâm ô với cô bé. Khi N thức giấc, T. xin lỗi rồi bỏ đi. Công an quận 1, đã tạm giữ T để điều tra, làm rõ hành vi dâm ô với trẻ em. (Xem chi tiết)

Cục Hải quan TP Hải Phòng phối hợp với Công an TP, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) thực hiện kiểm tra container 40feet nhập vào cảng Tân Vũ có biểu hiện nghi vấn, phát hiện 2,8 tấn lá khát, một loại lá cây chứa chất ma tuý có nguồn gốc ở châu Phi, được đóng trong 353 thùng carton. Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số ma tuý này phục vụ điều tra. (Xem chi tiết)

Đeo bám Tô Hoài Vũ (29 tuổi) thời gian dài, trinh sát phát hiện anh ta có "kho" hung khí rất lớn; chuyên cung cấp súng, roi điện, mã tấu, bình hơi cay... cho thị trường TP HCM. Đến chiều 20/3, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Công an TP HCM) phối hợp Công an quận 8 ập vào nhà Vũ, bắt hắn và 3 đàn em; thu giữ hàng trăm mã tấu, 50 kiếm, gần 40 lưỡi lê, rất nhiều súng, roi điện, bình hơi cay... Công an quận 8 đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)

Khi đang làm nhiệm vụ chốt chặn, trấn áp các loại tội phạm, tổ công tác Y2/141 – Công an thành phố Hà Nội phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, hành chính. Thay vì chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, hai thanh niên vội quay đầu, phóng xe chạy và tông bất tỉnh một chiến sĩ Cảnh sát cơ động. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật. (Xem chi tiết)