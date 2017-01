TPO - TIN NÓNG ngày 15/1: Gần chục gái mại dâm xếp hàng "tiếp khách"; Nghịch tử sát hại mẹ vì không cho tiền chơi game; Người đàn ông bị nhóm quái xế sát hại; Cảnh sát điều tra vụ mất 80 lượng vàng trên ôtô thủng lốp...

Trong lúc cự cãi với mẹ vì không xin được tiền chơi game,bà Hoàng Thị Gái (SN 1967). Công an huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ Hoàng Duy Khương để điều tra về hành vi Giết người.Thấy anh Lê (27 tuổi) bị vây đánh trong xóm trọ của mình vì ngăn cản nhóm quái xế không được nẹt pô xe ồn ào,. Công an tỉnh Bình Dương đã bắt 2 thiếu niên trên về hành vi Giết người.Bất ngờ ập vào dãy nhà trọ ở xã Kiến An do Vũ Hoàng Thư (59 tuổi, ở xã Kiến An) làm chủ. Công an huyện Chợ Mới đang làm rõ hành vi Môi giới và Chứa mại dâm của ông Vũ Hoàng Thư.Sau khi xuống xe hơi thay lốp thủng trên đường dẫn vào đường cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây, thuộc (phường An Phú, quận 2),. Công an TPHCM đang điều tra vụ việc.Bị bắt vì bỏ chạy khi bị CSGT dừng xe kiểm tra,. Lầu A Của thừa nhận được một đối tượng người Lào thuê vận chuyển từ tỉnh Điện Biên sang Lào Cai với giá 30 triệu đồng. Công an tỉnh Lai Châu đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Ngày 15/1, Công an thành phố Huế bàn giao 200 viên pháo hoa nhập lậu cho đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, công an thu giữ 200 viên pháo hoa nhập lậu của chủ hàng Lê Thị L. (50 tuổi, trú đường Phan Đình Phùng, Huế), trong đó có 50 viên pháo hoa hình vuông, 30 viên hình tam giác, 120 viên hình trụ. (Xem chi tiết)

Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng Công an TPHCM điều tra vụ phóng hỏa nhằm thiêu chết cả một gia đình, xảy ra rạng sáng 13/1 tại nhà trọ của anh Nguyễn Văn Sang (SN 1988) ở xã Vĩnh Lộc B. Theo tin ban đầu, một nam thanh niên đã ném chai nhựa chứa xăng đang cháy vào phòng trọ rồi bỏ chạy, khiến anh Sang cùng vợ và 2 con nhỏ bị bỏng, phải đi cấp cứu. (Xem chi tiết)