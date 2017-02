TPO - TIN NÓNG ngày 15/2: Ba người bị chém trọng thương khi đang đốt lửa trại trên đường; Khởi tố 2 thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự; Tay súng thách thức cảnh sát sau khi bắn chết người; Lập 30 nhóm kín trên Facebook để quảng cáo web đồi trụy...

Dàn xếp bất thành mâu thuẫn cho đứa cháu,. Công an Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Ngọc để điều tra về hành vi Giết người.

Công an Cần Thơ đang tạm giữ Lê Đắc Huỳnh về hành vi Tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy. Theo cáo buộc, tính từ cuối tháng 8/2015 đến tháng 1/2017, Huỳnh đã lập hơn 30 nhóm kín, đăng khoảng 600 phim, clip có nội dung đồi trụy trên hai trang web do anh ta làm quản trị, thu hút hơn 850 tài khoản nhằm thu lời bất chính. (Xem chi tiết)

Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đinh Thanh Đình (23 tuổi) và Nguyễn Minh Cường (20 tuổi) về hành vi Trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Theo đó, hai thanh niên bị xử phạt hành chính khi không tham gia nghĩa vụ quân sự lần đầu nhưng tiếp tục không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ lần 2 vào đầu năm 2017 vừa qua. (Xem chi tiết)

Sau khi thuê taxi mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, Nguyễn Chí Hiệp (17 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú xã An Hòa, TP Biên Hòa) cùng 6 thanh niên bị nhóm đối thủ chặn chém ở cầu Đồng Tràm, trên đường Võ Thị Sáu khiến 2 người bị thương nặng. Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ 4 thanh niên và đang truy xét những người liên quan để xử lý. (Xem chi tiết)

Xảy ra cãi vã do mâu thuẫn từ trước,. Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.Mâu thuẫn trong cuộc rượu nênrồi bỏ trốn khỏi địa phương và đến CQĐT Công an huyện Hương Khê đầu thú sau đó. Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Duy Hạnh về tội Cố ý gây thương tích.Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) vừa triệu tập Nguyễn Hữu Khá (SN 1991, ở thị trấn Hồ, Thuận Thành) về hành vi Cố ý gây thương tích, nạn nhân là anh Nguyễn Hải Sơn (SN 1982). Tối 11/2,