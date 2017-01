TPO - TIN NÓNG ngày 9/1: Đặc nhiệm nổ 3 phát súng khống chế 2 tên trộm; Cảnh sát truy quét dân chơi ma túy tại quán karaoke; Tên cướp dụ nạn nhân vào khách sạn "vui vẻ"; Tại axit hàng xóm rồi phóng hỏa tự tử; Con trai đột nhập nhà mẹ trộm cả bao tiền...

Bị phát hiện sau khi bẻ khóa trộm xe máy, Khuất Bá Lộc (SN 1979, ngụ quận 10) và Nguyễn Mạnh Trung (SN 1985, ngụ quận Tân Bình) bỏ chạy về 2 hướng, liên tục lạng lách đánh võng để tẩu thoát.Rạng sáng 8/1, Công an TP Lào Cai kiểm tra quán karaoke Elite II (phường Cốc Lếu), quán karaoke Phương Anh Club (phường Phố Mới), Khách sạn Aisto (phường Kim Tân); nhà Đoàn Thị Lệ (25 tuổi, ở xã Đồng Tuyển) đã. Nhà chức trách thu nhiều gói nilon chứa chất ma túy, cần sa.... Theo nhà chức trách, trong hai chiếc túi có tiền mặt và một số tài sản tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng. Công an quận Ba Đình, Hà Nội đang tạm giữ Hưng để điều tra về hành vi trộm cắp.Công an TP.HCM đang phối hợp công an quận 11. Qua lấy lời khai nhân chứng, có 2 thanh niên gây án đi trên xe AirBlade, vào nhà chừng gần 5 phút thì có 3 tiếng nổ, 2 thanh lấy xe rồi tẩu thoát.Sau khi giật được chiếc túi xách có tiền và chiếc iPhone 6 Plus của chị L.T.T.L (SN 1993, ngụ Q.8) đứng chờ xe taxi trước hẻm 82 Võ Thị Sáu (P.Tân Định, Q.1),. Công an P.Tân Định (Q.1, TP.HCM) đang tạm giữ Tuấn để xử lý về hành vi Cướp tài sản.Do mâu thuẫn với hai hộ hàng xóm,. Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đang làm rõ nguyên nhân và thiệt hại.Do nợ nần,. Để không bị nghi ngờ, cậu con trai dùng kìm cắt khung cửa sổ để tạo hiện trường giả. Biết có thể bị cảnh sát phát hiện, Hiệp vứt bao tiền ở bụi cây gần nhà nhằm phi tang. Công an Bà Rịa-Vũng Tàu tạm giữ Vũ Hải Hiệp để điều tra.