Bất ngờ bị vị khách lạ mặt dùng dao kề cổ đe dọa, bà chủ quán cà phê. Công an TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang điều tra, truy bắt hung thủ.Sau một thời gian theo dõi, Công an quận Ngũ hành Sơn (TP Đà Nẵng). Công an tạm giữ 14 người liên quan vụ tàng trữ, sử dụng ma túy để điều tra.Công an quận 11 (TPHCM) tạm giữ Lợi Chí Cường (21 tuổi, ngụ quận 11) về hành vi Giết người.trong đêm tại hẻm 54 (đường 281, quận 11). Liên quan vụ án, 8 thiếu niên khác cũng bị điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộngSau. Công an tỉnh Đắk Lắk mời Nông Văn Kỳ (24 tuổi, ở xã Cuôr Knia, Buôn Đôn) lên làm việc nhưng Kỳ đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Cơ quan chức năng sau đó tìm thấy dây chuyền vàng, sổ ghi chép… của nạn nhân cất giấu tại nhà Kỳ.

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc nói chuyện, Trần Thị Hà (23 tuổi, ngụ thị trấn Ea Knốp) đã dùng dao đâm Lê Thị Na (21 tuổi, ngụ thị trấn Ea Knốp) 7 nhát và đâm em gái chị này 2 nhát khiến 2 nạn nhân trọng thương, tổn hại lần lượt 75%-10% sức khỏe. Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã khởi tố Trần Thị Hà về hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)

. Công an phường Đức Giang, quận Long Biên (Hà Nội) điều tra, phát hiện những dấu hiệu bất thường trong lời khai của cô gái nên đã vạch trần được vụ việc.

Sợ bố mẹ mắng do bị mất điện thoại di động,

Thấy vợ "hờ" ngồi trò chuyện với nam thanh niên trong quán cà phê ở TP Thủ Dầu Một khá tình cảm, Nguyễn Toàn Thiện (34 tuổi, tạm trú phường Chánh Nghĩa, tỉnh Bình Dương) lao vào đánh "tình địch" tới tấp, gây thương tật 40%. Thiện bị bắt sau hơn 1 năm bỏ trốn và đang bị Công an Bình dương tạm giữ để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)

Bất ngờ ập vào khách sạn trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận), Công an TP HCM phát hiện nhiều ma túy đang được chuẩn bị mang đi giao cho các con nghiện. Cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng cầm đầu Phạm Việt Dũng (29 tuổi, quê Phú Thọ) cùng 4 "đàn em" để điều tiếp tục tra mở rộng. (Xem chi tiết)