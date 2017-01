TPO - Đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ là một thách thức chưa từng có trong lịch sử hiện đại của Mỹ với chi phí ước tính vượt 100 triệu USD.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các tỉnh Trung Trung Bộ. Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, riêng phía Đông trời rét đậm, vùng núi rét hại. Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh tăng cường giúp thời tiết khô ráo hơn nhưng cũng lạnh hơn. Sáng nay nhiệt độ ở nhiều nơi xuống thấp nhất từ đầu đông. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ xuống còn 3,2 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) là 5,9 độ C, Sa Pa (Lào Cai) là 7,2 độ C. (Xem chi tiết)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại việc Lãnh đạo Việt Nam đã có lời mời Tổng thống đắc cử Donald Trump dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 và thăm chính thức Việt Nam.

Ông Nguyễn Thủy, Giám đốc Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội xác nhận, vào khoảng 19 giờ 45 phút tối qua (12/1), trong quá trình di chuyển xe buýt nhanh mang biển kiểm soát 29B - 154.55 đã tông vào cây xà cừ nằm ven đường. Cụ thể, theo ông Thủy, khi xe buýt nhanh di chuyển trong làn riêng theo hướng Giảng Võ về Kim Mã đến đối diện số nhà 325 Giảng Võ, đoạn gần cầu vượt dành cho người đi bộ thì bất ngờ va quẹt vào cây xà cừ nghiêng ra đường. Vụ việc không gây thiệt hại lớn nhưng đã khiến tấm kính phía trước của xe buýt nhanh bị rạn và phải dừng lại để kiểm tra.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, 3 xe đang lưu thông qua cầu, một xe ôm chở theo 3 bà cháu, trong đó một cháu 5 tuổi, một cháu 10 tuổi. Khi cầu sập, các nạn nhân rơi xuống sông bị va đập. Người xe ôm chỉ bị chấn thương bên ngoài đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Năm Căn. Ba bà cháu bị nạn được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu.

Tàu đã cập bến tại khu neo đậu chuyển tải Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang. Nhưng do kích thước quá lớn nên phải đậu cách bờ khoảng 1km và các tàu tăng bo cỡ nhỏ đã lần lượt đưa du khách lên đảo, mỗi chuyến chở được khoảng 90 khách. Đúng 8g, chuyến tàu tăng bo đầu tiên đã đưa một số thủy thủ tàu vào bờ để chuẩn bị cho việc đón khách. Khi quay lại tàu, chuyến tàu tăng bo này cũng đã đưa các cán bộ thuộc lực lượng biên phòng, hải quan, ban quản lý bến cảng… ra tàu Costa Victoria làm thủ tục cho tàu và cho khách lên bờ.

Ông Rex Tillerson cho biết Washington cần gửi tín hiệu rõ ràng đến Bắc Kinh, cấm Trung Quốc lên các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Phản ứng lại tuyên bố trên, ông Viên Chính, chuyên gia về Mỹ tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho rằng ông không nghĩ ông Tillerson “dám thực hiện những gì đã nói” tại phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ. Vị chuyên gia trên nói thêm rằng Trung Quốc có thể lập Vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông nếu Mỹ ngăn cản Bắc Kinh lên đảo nhân tạo.Lễ nhậm chức của ông Trump dự kiến sẽ thu hút hàng triệu người ủng hộ cũng như không ủng hộ ông. Ủy ban phụ trách lên kế hoạch cho lễ nhậm chức của ông Trump dự đoán sẽ có khoảng 2-3 triệu người tham dự sự kiện. Càng gần đến ngày 20/1, vấn đề an ninh càng trở nên nhạy cảm bởi lẽ nước Mỹ vừa chứng kiến một vụ xả súng kinh hoàng hôm 7/1. Hơn 3.000 cảnh sát và khoảng 8.000 cảnh vệ quốc gia sẽ làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự đám đông và kiểm soát giao thông ở Washington vào dịp nhậm chức của ông Trump.Ông Teteruk tuyên bố: "Người Ukraine chúng ta là những chiến binh hùng mạnh. Tôi chân thành tin rằng chúng ta sẽ có dịp tổ chức cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ (ở thủ đô Moskva của Nga). Đó là điều thích hợp."Phát biểu tại phiên họp Diễn đàn quốc tế Gaidar tại Moskva (Nga), báo chí Nga dẫn lời ông Agramunt nói: "Không thể một mình đấu tranh chống khủng bố. Trong cuộc họp, tôi đã nói với Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin rằng, thiếu Moskva thì không thể đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, vì vậy chúng ta cần hợp nhất nỗ lực".